Хабиб стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом в UFC, сообщает MMA Fighting.
Менеджер спортсмена Али Абдель-Азиз сообщил, что Нурмагомедов подписал новое соглашение с UFC, которое предусматривает, что россиянин проведёт ещё как минимум три боя под эгидой этой организации.
"Мы очень удовлетворены новым контрактом. О нас хорошо позаботились. Мы не можем просить лучшего. Благодаря руководству UFC, эти переговоры были очень лёгкими. Это одна из крупнейших сделок в истории UFC", - сказал Абдель-Азиз в разговоре с MMA Fighting.
Менеджер Нурмагомедова также подчеркнул, что UFC дал его подопечному то, чего он хотел. Сумма сделки не разглашается.
"Я считаю, что Хабиб - это величайший боец, которого мы когда-либо видели. Он до сих пор ни разу не проигрывал и практически в каждом бою доминировал. Нурмагомедов никогда не обвинялся в употреблении допинга и поэтому сегодня он самый высокооплачиваемый спортсмен в UFC", - сказал Абдель-Азиз.
Напомним, что 4 июня было официально объявлено о том, что следующий поединок Хабиб проведёт 7 сентября в Абу-Даби. Соперником россиянина станет Дастин Порье.