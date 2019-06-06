Хабиб стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC

"Я считаю, что Хабиб - это величайший боец, которого мы когда-либо видели. Он до сих пор ни разу не проигрывал и практически в каждом бою доминировал. Нурмагомедов никогда не обвинялся в употреблении допинга и поэтому сегодня он самый высокооплачиваемый спортсмен в UFC", - сказал Абдель-Азиз.