Суд обязал звезду "Ёлок" и "Кадетства" признать ребенка

Александр Головин и Светлана Белогурова познакомились во время съемок фильма "Женщины против мужчин. Крымские каникулы". Они сразу понравились друг другу и закрутился роман. Однако, как только Светлана объявила о своей беременности, артист решил порвать все отношения.

В 2018 году гример родила дочь Оливию, но Александр не принял всерьёз факт того, что это его дочь. Адвокат звезды рассказал, что установлением родства займется суд. 6 июня же стал известен итог, случившейся драмы — согласно решению Щелковского городского суда Александр Головин признан отцом малышки. В качестве доказательства были предоставлены результаты судебно-медицинской экспертизы. Теперь актер должен будет выплачивать алименты на содержание годовалой Оливии. Помимо того, ему предстоит познакомиться с дочерью, которую он очень долго не хотел признавать.

Ранее сообщалось, что бывшая девушка звезды обратилась за помощью к адвокату Екатерине Гордон, а также написала заявление в суд. Девушка также часто посещала ток-шоу, где рассказывала о своей сложной ситуации. Так, в одном из эфиров она объявила, что ее с малышкой выгнала на улицу Настасья Самбурская. В свою очередь, Самбурская утверждала, что помогала гримеру: предоставила жилье и давала 30 тысяч рублей в месяц. Согласно словам артистки единственным условием являлось — не разглашать историю СМИ.

Светлана нарушила договоренность своим появлением на телевидении. В ответ актриса сообщила, что девочка была зачата в наркотическом опьянении.

"Не знаю, что я ей сделала плохого, — сказала Белогурова в передаче "Пусть говорят". — Поначалу я была ей благодарна за все. Она сама предложила переехать из Краснодара в столицу, пообещала няню. А на программу я пришла лишь потому, что захотела стать независимой".