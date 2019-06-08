Лесной пожар в Сужи удалось ликвидировать

Вызов на пожар поступил в пятницу около 14.30, и после примерно двух часов работы пожарным удалось локализовать распространение огня. Лесной пожар на площади 2 га был ликвидирован около 19.30. В его ликвидации участвовала также Государственная служба леса.

Один из самых больших по площади пожаров вчера был ликвидирован в Бебренской волости Илкустского края, где горели крыша одноэтажного жилого дома площадью 70 кв. м и дровяной сарай площадью 120 кв. м. Пожар был ликвидирован за четыре часа.