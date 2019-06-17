Прокуратура предъявила обвинения бывшему должностному лицу Рижского Центрального рынка

Прокуратура предъявила обвинение бывшему руководителю закупочной комиссии АО Rīgas centrāltirgus Виталию Литвину за взяточничество и попытку взяточничества, выяснило агентство LETA.
Пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска сообщила агентству LETA, что обвинение предъявлено во взяточничестве и попытке взяточничества.
Еще двум лицам обвинения предъявлены за мошенничество в составе организованной группы.
В интересах расследования прокуратура более подробных комментариев не предоставляет, поэтому схема преступления неизвестна.
Дело ранее расследовало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, которое опубликовало инфографику, судя по которой должностное лицо Центрального рынка в обмен на взятки предоставляло торговые места вне очереди.
По другому делу пять бывших сотрудников Rīgas centrāltirgus обвиняются в присвоении и злоупотреблении служебным положением.
Один из обвиняемых - Литвин. Это дело рассматривается в настоящий момент в суде Латгальского предместья Риги.