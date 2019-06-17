Пн, 17.06.2019
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Прокуратура предъявила обвинения бывшему должностному лицу Рижского Центрального рынка

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Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Прокуратура предъявила обвинение бывшему руководителю закупочной комиссии АО Rīgas centrāltirgus Виталию Литвину за взяточничество и попытку взяточничества, выяснило агентство LETA.

Пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска сообщила агентству LETA, что обвинение предъявлено во взяточничестве и попытке взяточничества.

Еще двум лицам обвинения предъявлены за мошенничество в составе организованной группы.

В интересах расследования прокуратура более подробных комментариев не предоставляет, поэтому схема преступления неизвестна.

Дело ранее расследовало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, которое опубликовало инфографику, судя по которой должностное лицо Центрального рынка в обмен на взятки предоставляло торговые места вне очереди.

По другому делу пять бывших сотрудников Rīgas centrāltirgus обвиняются в присвоении и злоупотреблении служебным положением.

Один из обвиняемых - Литвин. Это дело рассматривается в настоящий момент в суде Латгальского предместья Риги.

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