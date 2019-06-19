Севастова вышла в четвертьфинал турнира на Мальорке

Во втором круге Севастова оказалась сильнее Айлы Томлянович из Австралии, одержав победу со счётом 6:2, 6:1.

Матч между теннисистками продолжался 1 час 2 минуты. За это время латвийская теннисистка сделала два эйса, пять брейков и один раз ошиблась при подаче. Томлянович четыре раза подала навылет и допустила четыре двойные ошибки. Счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу Севастовой.

За выход в четвертьфинал Анастасия Севастова заработала 60 рейтинговых очков. Следующей соперницей латвийской теннисистки станет Яфань Ван из Китая.

Для Анастасии Севастовой турнир на Мальорке можно назвать успешным. В 2017 году она завоевала главный трофей, а в 2016 и 2018 годах проигрывала в финале. В этом году латвийской теннисистке предстоит защитить 180 рейтинговых очков.