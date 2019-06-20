Должность председателя совета Latvenergo занял Павел Ребенок

В свою очередь заместителем председателя временного совета стал Ренарс Дегро. В ревизионном комитете временного совета предприятия будут работать Дегро и Кристап Степанов.

Представители компании также заявили, что, согласно закону об управлении капитальными обществами и долями капитала публичного лица, новый совет является временным и будет работать до того момента, пока Министерство экономики на конкурсной основе не изберет новых членов совета.

"Согласно заданию акционера, новый совет должен будет ускорить начатую программу эффективизации, чтобы достичь конкурентоспособного тарифа на электроэнергию и обновить видение развития концерна", - сказано в сообщении компании.

Представители компании также сообщают, что предыдущий профессиональный опыт Павла Ребенка включает работу в должности члена правления управления Рижского свободного порта, работу в качестве советника министра в бюро Министерства экономики, работу в должности председателя совета Olainfarm и руководителя юридического отдела PricewaterhouseCoopers, а также работу заместителем председателя совета АО "Ригас юрас линия".

Послужной список Дегро включает в себя работу в ООО KPMG Baltics и ООО Ernst & Young Baltic, а также работу в должности внутреннего аудитора кредитных учреждений с 2009 года. С 2011 года Дегро начал работу в должности руководителя отдела внутреннего аудита Rigensis Bank, с 2013 года он занял место директора по рискам банка, а с 2017 года стал членом правления АО Rigensis Bank.

Степанов с 2012 года является членом правления Латвийской федерации возобновляемой энергии и членом правления Латвийской ассоциации ветряной энергии.

Кроме того, место члена совета Latvenergo получила Инесе Кублицка, являющаяся руководителем бюро министра экономики. Ранее Кублицка работала на Латвийском телевидении в качестве руководителя редакции передач, а также в должности руководителя отдела маркетинга "Цесу алус".

Артур Шнориньш, также ставший членом совета Latvenergo, ранее работал в должности заместителя директора ООО Baltic Blues LV, а также в компании Via Hansa Tours.