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Традиция прервана: Севастова не пробилась в финал турнира на Мальорке

Анастасия Севастова

ФОТО: EPA/Scanpix

В субботу, 22 июня, первая ракетка Латвии Анастасия Севастова в полуфинале турнира на Мальорке уступила американке Софии Кенин, занимающей 30-е место в мировом рейтинге. 

Встреча закончилась со счётом 4:6, 6:4, 2:6.

Отметим, что занимающая 12-е место в мировом рейтинге Севастова на корт вышла под вторым номером, а Кенин под седьмым. 

За 1 час 51 минут матча София сделала два эйса и четыре брейка, дважды ошибившись при подаче. Анастасия 11 раз подала навылет и реализовала два брейк-пойнта, допустив три двойные ошибки.

Прежде спортсменки не встречались.

Напомним, во всех трёх предыдущих розыгрышах соревнований в Мальорке Севастова неизменно доходила до финала, а в 2017 году завоевала титул. 

"Не знаю, что сказать. Я - Рафа Надаль Мальорки! Мне просто нравится местное травяное покрытие. Нравятся условия и то, как здесь летит мяч", - приводил слова нашей спортсменки официальный сайт тура.

Жаль, что в этом году традицию Анастасия не продолжила. В этом году на турнире в Мальорке ей удалось защитить лишь 110 рейтинговых очков из 180.

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