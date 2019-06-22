Традиция прервана: Севастова не пробилась в финал турнира на Мальорке

Встреча закончилась со счётом 4:6, 6:4, 2:6.

Отметим, что занимающая 12-е место в мировом рейтинге Севастова на корт вышла под вторым номером, а Кенин под седьмым.

За 1 час 51 минут матча София сделала два эйса и четыре брейка, дважды ошибившись при подаче. Анастасия 11 раз подала навылет и реализовала два брейк-пойнта, допустив три двойные ошибки.

Прежде спортсменки не встречались.

Напомним, во всех трёх предыдущих розыгрышах соревнований в Мальорке Севастова неизменно доходила до финала, а в 2017 году завоевала титул.

"Не знаю, что сказать. Я - Рафа Надаль Мальорки! Мне просто нравится местное травяное покрытие. Нравятся условия и то, как здесь летит мяч", - приводил слова нашей спортсменки официальный сайт тура.