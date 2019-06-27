Если Швеция будет готовить заявку на проведение Олимпиады-2030, Сигулда присоединится

Если Швеция будет подавать заявку на проведение зимней Олимпиады 2030 года, Сигулда готова стартовать с ней вместе, заявили в Сигулдской краевой думе.
Как сообщалось, Международный олимпийский комитет выбрал местом проведения зимней Олимпиады-2026 итальянские Милан и Кортина-д'Ампеццо, отклонив заявку Стокгольма, который планировал провести соревнования по отдельным видам спорта на санной трассе в Сигулде.
Существует большая вероятность того, что зимняя Олимпиада 2026 года пройдет не в Европе.
"Мы рады и горды сотрудничеством со шведскими партнерами. Поэтому, если Олимпийский комитет Швеции примет решение готовить заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года, мы без колебаний станем партнером", - сказал председатель Сигулдской думы Угис Митревич.
В самоуправлении подтвердили, что планы относительно купленного земельного участка площадью 5,5 га остаются в силе, и на незастроенной территории появится новый квартал, к строительству которого будет привлечен частный капитал.
Ни одного официального кандидата на проведение зимней Олимпиады 2030 года в данный момент нет.