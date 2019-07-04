Зарплаты руководства Банка Латвии за год сократились на 153 000 евро

На 110 430 евро в 2018 году уменьшилась зарплата президента БЛ Илмара Римшевича - если в 2017 году он получил 143 614 евро, то в 2018 году - 33 184 евро.

В свою очередь зампрезидента БЛ Зоя Размуса в прошлом году получила на 20 784 евро больше - со 106 732 евро в 2017 году оплата ее труда увеличилась до 127 516.

Выросли и зарплаты отдельных членов совета БЛ. Вита Пилсума получила на 1613 евро больше - оплата ее труда повысилась со 104 426 евро в 2017 году до 106 039 евро в прошлом году. Зарплата еще одного члена совета Арвила Саутиньша увеличилась на 1568 евро - со 103 834 евро в 2017 году до 105 402 евро в прошлом году.

На 2250 евро уменьшилась зарплата члена совета банка Айвара Скопиньша - со 106 443 евро в 2017 году до 104 193 евро в прошлом.

Самый большой прирост оплаты труда в 2018 году - на 13 627 евро - был у члена правления БЛ, руководителя управления торговых операций Райво Ванагса, который стал самым высокооплачиваемым сотрудником центрального банка. Если в 2017 году он заработал 206 788 евро, то в прошлом году - 220 415 евро.

Тем временем зарплата председателя правления БЛ Мариса Калиса в прошлом году выросла на 2252 евро - со 155 620 евро в 2017 году до 157 872 евро. Его заместитель, глава юридического управления Илзе Посума в прошлом году получила на 4174 евро больше - если в 2017 году ее зарплата составляла 145 497 евро, то в прошлом году - 149 671 евро.

Зарплата члена правления БЛ, руководителя управления касс и денежных средств Яниса Блумса увеличилась на 5161 евро - со 107 830 евро в 2017 году до 112 991 евро в прошлом.

У двух членов правления зарплаты в прошлом году снизились. Руководитель финансового управления Янис Цауне в 2018 году заработал на 461 евро меньше - его зарплата со 132 511 евро в 2017 году в прошлом году уменьшилась до 132 050 евро. В свою очередь руководитель управления информационных систем Харийс Озолс получил на 26 649 евро меньше - со 153 145 евро в 2017 году его зарплата в прошлом году снизилась до 126 496 евро.