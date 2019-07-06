Павлов в следующем сезоне продолжит выступать за "Динамо"

30-летний Павлов (рост 192 см, вес 101 кг) родился 17 июня 1989 года. За рижское "Динамо" нападающий провёл уже шесть сезонов.

В сезоне-2018/2019 Павлов вышел на лёд в 61 матче регулярного чемпионата, в которых забросил две шайбы и сделал 4 результативные передачи. Кроме того, хоккеист заработал 21 штрафную минуту и негативный коэффициент полезности "-14".

Dinamo Rīga pagarina līgumu ar Vitāliju Pavlovu. Aizvadītajā sezonā Vitālijs bloķēja 48 pretinieku metienus un izpildīja 49 spēka paņēmienus. pic.twitter.com/cj7x8Wad63 — Dinamo Riga (@hcDINAMORIGA) July 5, 2019

В общей сложности в Континентальной Хоккейной Лиге (КХЛ) Павлов провёл 247 матчей, забил 15 голов и сделал 21 результативную передачу.