Сб, 6.07.2019
Можно подвергать цензуре книги и фильмы, но не потеряет ли новое поколение в таком случае самое важное - критическое мышление со здоровой долей юмора? Мир не черно-белый, здесь есть и другие оттенки и даже цвета - розовый, голубой, желтый... Владислав Лакше, художник Ghetto Games

Павлов в следующем сезоне продолжит выступать за "Динамо"

Виталий Павлов

ФОТО: Kaspars Volonts

Рижское "Динамо" продлило контракт с нападающим Виталием Павловым, сообщает официальный сайт латвийской команды.

30-летний Павлов (рост 192 см, вес 101 кг) родился 17 июня 1989 года. За рижское "Динамо" нападающий провёл уже шесть сезонов.

В сезоне-2018/2019 Павлов вышел на лёд в 61 матче регулярного чемпионата, в которых забросил две шайбы и сделал 4 результативные передачи. Кроме того, хоккеист заработал 21 штрафную минуту и негативный коэффициент полезности "-14".

В общей сложности в Континентальной Хоккейной Лиге (КХЛ) Павлов провёл 247 матчей, забил 15 голов и сделал 21 результативную передачу.

За время своей карьеры игрок выступал также в лиепайском "Металлурге" и Казахстане, а с 2012 года выступает за рижское "Динамо".

Читать также

Актуально

НАВЕРХ