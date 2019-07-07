Футбол с Владимиром Ивановым: Спартаковский шедевр, РФШ - с головой и главный волшебник Улимбашев

Ну а гол нигерийца Лаки Опары, который всего на год старше лиепайчанина - это, несомненно, украшение всей "Вирслиги", который можно пересматривать до бесконечности.

Но дело даже не в голах-красавцах, а в содержании игры. Команды ни на секунду не останавливались, движение было на уровне да и вратари не скучали, так как обилие опасных моментов радовало глаз. Если бы примерно в таком ключе проходила хотя бы половина встреч "Вирслиги", с посещаемостью у нас точно не было бы проблем.

Кстати, что еще бросилось в глаза, что с приходом к руководству клуба опытных Старкова и Юрия Шевлякова, не только заметно прибавилось очков у лиепайской команды, но и болельщиков на стадионе "Даугава".

"Лиепая" старается сильно не отставать от топ-5, в то же время все дальше и дальше отдаляясь от главных неудачников сезона, прозябающих на самом дне турнирной таблицы.

Ну и нельзя не похвалить и "Спартак". Стоит признать - итальянцу Нунцио Дзаветтьери удалось к середине сезона из "ноунеймов", преимущественно - легионеров, сделать приличную команду. Самую неординарную и я бы, даже сказал, в чем-то самую авантюрную. Судите сами: в топ-10 лучших бомбардиров "Вирслиги" аж четыре представителя "Спартака". При этом юрмалчане пропускают больше всех (даже больше "Метты") - 32 мяча в пассиве.

ФОТО: https://www.facebook.com/FKLiepaja/

Наша "Вирслига" в 2019 году - это вообще очень оригинальный турнир. "Спартак" со своими 28:32 (забитые и пропущенные мячи) идет уверенно третьим, а "Валмиера", которая пропустила только 15 голов - пятая. Только у двух команд - лидирующих "Риги" и РФШ, разница забитых и пропущенных мячей больше, чем "плюс 1" (32:12 и 27:18 соответственно). "Вентспилс" уже на четвертом месте, но и у него - "минус 1" (28:29). И перечень таких странностей можно еще долго продолжать.

Наконец, в еще одном нескучном матче этого тура "Вентспилс" пусть с трудом, но все же дожал дома "Метту" - 2:1, обошел "Валмиеру" и уже четвертый. "Желто-синих" вновь спас "джокер" по имени Даниил Улимбашев (в четырех последних матчах он провел четыре гола). В игре с аутсайдером первенства на его счету, между прочим, дубль. При этом три очка хозяева поля вырвали лишь на второй добавленной арбитром минуте.

Радость "Вентспилса" после окончания встречи была такой, будто команда завоевала чемпионский титул. Хотя, с другой стороны, понять подопечных Игоря Клесова тоже можно - после затяжного кризиса вице-чемпион Латвии одерживает вторую победу кряду (три тура без поражений) и ему сейчас без разницы, кто там свергнут.