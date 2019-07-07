Футбол с Владимиром Ивановым: Спартаковский шедевр, РФШ - с головой и главный волшебник Улимбашев

В чемпионате Латвии по футболу за моду взяли команды опровергать самые явные прогнозы. Месть чемпиона страны "Риги" футболистам "Валмиеры", говорите? Главный плюс для лидера "Вирслиги" состоит в том, что в третий раз подряд он все же не проиграл команде Тамаза Пертии. Но все равно, как и в предыдущих дуэлях, не смог забить ни одного мяча - ничья 0:0. РФШ тут же подсуетился, и смог немного приблизиться к своему конкуренту, взяв три очка в домашней встрече с "Елгавой" - 2:0. Но самые красивые и захватывающие матчи 21-го тура прошли в Лиепае и Вентспилсе.
Начну с противостояния, которое открывало этот тур. Несмотря на подавляющее преимущество, футболистам "Риги" так и не удалось на стадионе "Сконто" взломать оборону "Валмиеры". Все 90 минут игры хозяева поля беспрерывно атаковали, и даже били пенальти, но все без толку. "Автобус", выставленный у своей штрафной игроками "Валмиеры", принес ничью - 0:0.
А это значит, что "Рига" в третий раз в этом сезоне не смогла забить ни одного мяча этому сопернику (безголевая серия рижан в матчах с "Валмиерой" с учетом прошлого сезона составляет теперь более 320 минут).
Более того, ни разу она не обыгрывала "Валмиеру". После двух поражений с минимальным счетом 0:1, последовала не самая боевая ничья. Героем прошедшего матча стал голкипер гостей Владислав Лазарев, который в нескольких эпизодах сильно выручал свою команду, в том числе и на 85-й минуте, когда бразилец Филипе Бризола не забил 11-метровый. Так что наставник "Валмиеры" Тамаз Пертия может и дальше по праву считать себя главным специалистом по "Риге" и петь свою "чито-грито".
Заминкой "Риги" смог воспользоваться ее главный преследователь - РФШ. Команда Вальдаса Дамбраускаса на стадионе "Аркадия" взяла верх над "Елгавой" - 2:0.
Ладно Дарко Лемаич - лучший бомбардир прошлого сезона, не так давно перешедший из "Риги"... Все-таки серб - опытный снайпер, который и в этом сезоне идет по своему привычному графику (в игре с "Елгавой" именно он поставил точку в матче на 82-й минуте, забив свой шестой мяч в сезоне и первый в составе РФШ).
Но в том-то и дело, что снова в непростой момент инициативу на себя взял центральный защитник сборной Латвии Виталий Ягодинский (в первом тайме явно предпочтительнее смотрелись гости). Его несколько нелогичный гол на 37-й минуте, пятый в сезоне, и положил начало этой непростой победе. А уже в самом конце матча все вопросы снял Лемаич, как и Ягодинский, поразивший ворота гостей ударом головой.
РФШ в нынешнем чемпионате - одна из самых нелогичных команд (если вести отсчет с 8-го тура, то РФШ - худшая команда "Висрлиги"): защитники cродни нападающим, у форвардов - "кризис жанра", усиление как у мадридского "Реала" и так далее (в команду, к примеру, перешли игроки сборной Латвии Андрей Цыганик и Давис Икауниекс). Тем не менее, РФШ с 34 очками закрепилась на второй строчке турнирной таблицы, отставая от "Риги" на четыре балла (38 против 34-х очков), а "Елгава" с двумя поражениями кряду снова застряла где-то внизу.
⏯️ VIDEO: Spēles @RFSDaily - @fkjelgava (2:0) vārtu guvumi!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) July 6, 2019
⚽️ Vitālijs Jagodinskis (37'), Darko Lemajic (82')#Virsliga2019 #Futbols #Optibet #OptibetVirsliga #RFSvsJEL pic.twitter.com/ZJ86xq2fS8
И все-таки самые интересные матчи тура прошли в Курземе. Возьму на себя смелость заявить, что встреча "Лиепаи" и юрмальского "Спартака" вообще пока что по своей зрелищности - "номер один" в нынешнем сезоне. Игра завершилась вничью - 2:2, в которой команда Александра Старкова уже на 16-й минуте открыла счет, но в конце матча вынуждена была уже спасаться. На третьей компенсированной арбитром минуте хозяев поля спас вышедший на замену Райвис Вилюмсонс, которому только три недели назад исполнилось 18.
Ну а гол нигерийца Лаки Опары, который всего на год старше лиепайчанина - это, несомненно, украшение всей "Вирслиги", который можно пересматривать до бесконечности.
Но дело даже не в голах-красавцах, а в содержании игры. Команды ни на секунду не останавливались, движение было на уровне да и вратари не скучали, так как обилие опасных моментов радовало глаз. Если бы примерно в таком ключе проходила хотя бы половина встреч "Вирслиги", с посещаемостью у нас точно не было бы проблем.
Кстати, что еще бросилось в глаза, что с приходом к руководству клуба опытных Старкова и Юрия Шевлякова, не только заметно прибавилось очков у лиепайской команды, но и болельщиков на стадионе "Даугава".
"Лиепая" старается сильно не отставать от топ-5, в то же время все дальше и дальше отдаляясь от главных неудачников сезона, прозябающих на самом дне турнирной таблицы.
Ну и нельзя не похвалить и "Спартак". Стоит признать - итальянцу Нунцио Дзаветтьери удалось к середине сезона из "ноунеймов", преимущественно - легионеров, сделать приличную команду. Самую неординарную и я бы, даже сказал, в чем-то самую авантюрную. Судите сами: в топ-10 лучших бомбардиров "Вирслиги" аж четыре представителя "Спартака". При этом юрмалчане пропускают больше всех (даже больше "Метты") - 32 мяча в пассиве.
Наша "Вирслига" в 2019 году - это вообще очень оригинальный турнир. "Спартак" со своими 28:32 (забитые и пропущенные мячи) идет уверенно третьим, а "Валмиера", которая пропустила только 15 голов - пятая. Только у двух команд - лидирующих "Риги" и РФШ, разница забитых и пропущенных мячей больше, чем "плюс 1" (32:12 и 27:18 соответственно). "Вентспилс" уже на четвертом месте, но и у него - "минус 1" (28:29). И перечень таких странностей можно еще долго продолжать.
Наконец, в еще одном нескучном матче этого тура "Вентспилс" пусть с трудом, но все же дожал дома "Метту" - 2:1, обошел "Валмиеру" и уже четвертый. "Желто-синих" вновь спас "джокер" по имени Даниил Улимбашев (в четырех последних матчах он провел четыре гола). В игре с аутсайдером первенства на его счету, между прочим, дубль. При этом три очка хозяева поля вырвали лишь на второй добавленной арбитром минуте.
⏯️ VIDEO: Noskaties šīs dienas spēles - FS Metta (2:1) vārtu guvumus!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) July 6, 2019
⚽ VEN: Daniils Ulimbasevs (22', 90 +2')
⚽ MET: Kgotso Masangane (70')#Virsliga2019 #Futbols #Optibet #OptibetVirsliga #VENvsMET pic.twitter.com/qJtbWFeVSE
Радость "Вентспилса" после окончания встречи была такой, будто команда завоевала чемпионский титул. Хотя, с другой стороны, понять подопечных Игоря Клесова тоже можно - после затяжного кризиса вице-чемпион Латвии одерживает вторую победу кряду (три тура без поражений) и ему сейчас без разницы, кто там свергнут.
В чемпионате страны наступает небольшой перерыв, так как квартет сильнейших клубов Латвии начинает свою еврокубковую кампанию. Так что неудивительно, что матчи следующего, 22-го тура, пройдут лишь 20 и 21 июля. Не скучайте!