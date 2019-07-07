Вс, 7.07.2019
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Футбол с Владимиром Ивановым: Спартаковский шедевр, РФШ - с головой и главный волшебник Улимбашев

Футболисты "Вентспилса"

ФОТО: FK Ventspils

В чемпионате Латвии по футболу за моду взяли команды опровергать самые явные прогнозы. Месть чемпиона страны "Риги" футболистам "Валмиеры", говорите? Главный плюс для лидера "Вирслиги" состоит в том, что в третий раз подряд он все же не проиграл команде Тамаза Пертии. Но все равно, как и в предыдущих дуэлях, не смог забить ни одного мяча - ничья 0:0. РФШ тут же подсуетился, и смог немного приблизиться к своему конкуренту, взяв три очка в домашней встрече с "Елгавой" - 2:0. Но самые красивые и захватывающие матчи 21-го тура прошли в Лиепае и Вентспилсе.

Начну с противостояния, которое открывало этот тур. Несмотря на подавляющее преимущество, футболистам "Риги" так и не удалось на стадионе "Сконто" взломать оборону "Валмиеры". Все 90 минут игры хозяева поля беспрерывно атаковали, и даже били пенальти, но все без толку. "Автобус", выставленный у своей штрафной игроками "Валмиеры", принес ничью - 0:0.

А это значит, что "Рига" в третий раз в этом сезоне не смогла забить ни одного мяча этому сопернику (безголевая серия рижан в матчах с "Валмиерой" с учетом прошлого сезона составляет теперь более 320 минут).

Более того, ни разу она не обыгрывала "Валмиеру". После двух поражений с минимальным счетом 0:1, последовала не самая боевая ничья. Героем прошедшего матча стал голкипер гостей Владислав Лазарев, который в нескольких эпизодах сильно выручал свою команду, в том числе и на 85-й минуте, когда бразилец Филипе Бризола не забил 11-метровый. Так что наставник "Валмиеры" Тамаз Пертия может и дальше по праву считать себя главным специалистом по "Риге" и петь свою "чито-грито".

Владислав Лазарев

ФОТО: Jānis Līgats/VALMIERA GLASS VIA Futbols (Facebook)

Заминкой "Риги" смог воспользоваться ее главный преследователь - РФШ. Команда Вальдаса Дамбраускаса на стадионе "Аркадия" взяла верх над "Елгавой" - 2:0.

Ладно Дарко Лемаич - лучший бомбардир прошлого сезона, не так давно перешедший из "Риги"... Все-таки серб - опытный снайпер, который и в этом сезоне идет по своему привычному графику (в игре с "Елгавой" именно он поставил точку в матче на 82-й минуте, забив свой шестой мяч в сезоне и первый в составе РФШ).

Но в том-то и дело, что снова в непростой момент инициативу на себя взял центральный защитник сборной Латвии Виталий Ягодинский (в первом тайме явно предпочтительнее смотрелись гости). Его несколько нелогичный гол на 37-й минуте, пятый в сезоне, и положил начало этой непростой победе. А уже в самом конце матча все вопросы снял Лемаич, как и Ягодинский, поразивший ворота гостей ударом головой.

Виталий Ягодинский

ФОТО: Zigismunds Zālmanis (Riga FC)

РФШ в нынешнем чемпионате - одна из самых нелогичных команд (если вести отсчет с 8-го тура, то РФШ - худшая команда "Висрлиги"): защитники cродни нападающим, у форвардов - "кризис жанра", усиление как у мадридского "Реала" и так далее (в команду, к примеру, перешли игроки сборной Латвии Андрей Цыганик и Давис Икауниекс). Тем не менее, РФШ с 34 очками закрепилась на второй строчке турнирной таблицы, отставая от "Риги" на четыре балла (38 против 34-х очков), а "Елгава" с двумя поражениями кряду снова застряла где-то внизу.

И все-таки самые интересные матчи тура прошли в Курземе. Возьму на себя смелость заявить, что встреча "Лиепаи" и юрмальского "Спартака" вообще пока что по своей зрелищности - "номер один" в нынешнем сезоне. Игра завершилась вничью - 2:2, в которой команда Александра Старкова уже на 16-й минуте открыла счет, но в конце матча вынуждена была уже спасаться. На третьей компенсированной арбитром минуте хозяев поля спас вышедший на замену Райвис Вилюмсонс, которому только три недели назад исполнилось 18.

Ну а гол нигерийца Лаки Опары, который всего на год старше лиепайчанина - это, несомненно, украшение всей "Вирслиги", который можно пересматривать до бесконечности.

Но дело даже не в голах-красавцах, а в содержании игры. Команды ни на секунду не останавливались, движение было на уровне да и вратари не скучали, так как обилие опасных моментов радовало глаз. Если бы примерно в таком ключе проходила хотя бы половина встреч "Вирслиги", с посещаемостью у нас точно не было бы проблем.

Кстати, что еще бросилось в глаза, что с приходом к руководству клуба опытных Старкова и Юрия Шевлякова, не только заметно прибавилось очков у лиепайской команды, но и болельщиков на стадионе "Даугава".

"Лиепая" старается сильно не отставать от топ-5, в то же время все дальше и дальше отдаляясь от главных неудачников сезона, прозябающих на самом дне турнирной таблицы.

Ну и нельзя не похвалить и "Спартак". Стоит признать - итальянцу Нунцио Дзаветтьери удалось к середине сезона из "ноунеймов", преимущественно - легионеров, сделать приличную команду. Самую неординарную и я бы, даже сказал, в чем-то самую авантюрную. Судите сами: в топ-10 лучших бомбардиров "Вирслиги" аж четыре представителя "Спартака". При этом юрмалчане пропускают больше всех (даже больше "Метты") - 32 мяча в пассиве.

ФОТО: https://www.facebook.com/FKLiepaja/

Наша "Вирслига" в 2019 году - это вообще очень оригинальный турнир. "Спартак" со своими 28:32 (забитые и пропущенные мячи) идет уверенно третьим, а "Валмиера", которая пропустила только 15 голов - пятая. Только у двух команд - лидирующих "Риги" и РФШ, разница забитых и пропущенных мячей больше, чем "плюс 1" (32:12 и 27:18 соответственно). "Вентспилс" уже на четвертом месте, но и у него - "минус 1" (28:29). И перечень таких странностей можно еще долго продолжать.

Наконец, в еще одном нескучном матче этого тура "Вентспилс" пусть с трудом, но все же дожал дома "Метту" - 2:1, обошел "Валмиеру" и уже четвертый. "Желто-синих" вновь спас "джокер" по имени Даниил Улимбашев (в четырех последних матчах он провел четыре гола). В игре с аутсайдером первенства на его счету, между прочим, дубль. При этом три очка хозяева поля вырвали лишь на второй добавленной арбитром минуте.

Радость "Вентспилса" после окончания встречи была такой, будто команда завоевала чемпионский титул. Хотя, с другой стороны, понять подопечных Игоря Клесова тоже можно - после затяжного кризиса вице-чемпион Латвии одерживает вторую победу кряду (три тура без поражений) и ему сейчас без разницы, кто там свергнут.

В чемпионате страны наступает небольшой перерыв, так как квартет сильнейших клубов Латвии начинает свою еврокубковую кампанию. Так что неудивительно, что матчи следующего, 22-го тура, пройдут лишь 20 и 21 июля. Не скучайте!

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