Фото: Левитс собрал в "Замке света" видных деятелей Латвии

Это место (ЛНБ) глубоко символично и выбрано неслучайно, ранее заявила советник президента Айва Розенберга.

Напомним, именно это мероприятие вызвало вопросы из-за того, что вопреки традициям на него гости были приглашены без вторых половинок.

Однако, по словам Розенберги, используются максимальные предоставляемые ЛНБ возможности, чтобы пригласить на инаугурацию по возможности широкий круг представителей учреждений и общественности.

Галерея: Левитс собрал в "Замке света" видных деятелей Латвии

На встречу с Левитсом прибыли все бывшие президенты Латвии после восстановления независимости, а также бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес.

Среди присутствующих также были бывшие и нынешние депутаты Сейма и муниципалитетов, депутаты Европейского парламента, министры.

В мероприятии также приняли участие лидеры различных религиозных конфессий, деятели культуры, руководство спортивных организаций, предприниматели и их организации, медики, представители студенческих корпораций и другие. Также, чтобы поздравить Левитса, прибыли послы нескольких стран.