Фото: Левитс собрал в "Замке света" видных деятелей Латвии

В понедельник, 8 июля, Эгил Левитс произнес торжественную клятву и официально вступил в должность президента Латвии. По такому случаю прошло несколько торжественных мероприятий. Завершил этот день официальный прием в Латвийской национальной библиотеке (ЛНБ), на который прибыло несколько сотен известных представителей различных отраслей.
Это место (ЛНБ) глубоко символично и выбрано неслучайно, ранее заявила советник президента Айва Розенберга.
Напомним, именно это мероприятие вызвало вопросы из-за того, что вопреки традициям на него гости были приглашены без вторых половинок.
Однако, по словам Розенберги, используются максимальные предоставляемые ЛНБ возможности, чтобы пригласить на инаугурацию по возможности широкий круг представителей учреждений и общественности.
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На встречу с Левитсом прибыли все бывшие президенты Латвии после восстановления независимости, а также бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес.
Среди присутствующих также были бывшие и нынешние депутаты Сейма и муниципалитетов, депутаты Европейского парламента, министры.
В мероприятии также приняли участие лидеры различных религиозных конфессий, деятели культуры, руководство спортивных организаций, предприниматели и их организации, медики, представители студенческих корпораций и другие. Также, чтобы поздравить Левитса, прибыли послы нескольких стран.
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