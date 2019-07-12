Кристине Асмус занесли под кожу паразитов и изуродовали лицо

Однажды на съемках визажист использовал кисти, которыми красил других актеров. Это позволило занести заразу и изуродовать лицо девушки так, что она не могла сниматься.

"10 лет назад на съёмках (через общие, как потом оказалось, кисти) мне занесли заразу. Несколько видов клещей. На лице был полный треш. Меня даже снимать не могли, не то что замазать весь этот ужас", - призналась Кристина.

Асмус рассказала, что пробовала различные виды лечения. Но помог ей обыкновенный "Хлоргексидин".

"Может совпадение, не знаю, но после встречи с ним всё нормализовалось. От страха я кардинально изменила свой образ жизни и буквально трясусь над своим лицом с тех пор. Ведь лицо для актера - его инструмент", - подчеркивает она.

Вот уже 10 лет актриса пользуюсь только минеральной косметикой, редко наносит тональный крем, годами не меняет средство для снятия макияжа и не увлажняет кожу.

"Буквально заливаю лицо каждый день "Хлором" и не хожу к косметологу ни на какие процедуры (здесь была отдельная болезненная история). Распариваю лицо в ванной и сауне и никогда не умываюсь водой из-под крана! Не даю никому из гримёров прикасаться руками к коже лица (только через салфетки), на съёмках пользуюсь только своей косметикой и кистями", - отмечает Кристина.

Актриса поясняет, что сама постоянно обновляет кисти для лица и чистит их по "7 раз в день" и даже протирает спиртовыми салфетками телефон.

"И даже брызгаю спиртом подушку в поезде, прежде чем лечь на неё. Да, я сумасшедшая. Но это работает и я крайне редко жалуюсь на свою кожу", - пишет супруга Гарика Харламова.