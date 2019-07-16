Bucharest Open: Севастова начала защиту титула с очень сложной победы

В первом раунде Bucharest Open латвийская теннисистка обыграла Ану Богдан со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 7:5. Стоит отметить, что румынка занимает 127-е место в мировом рейтинге WTA.

За выход в следующий раунд Севастова заработала 30 рейтинговых очков. Следующей соперницей Анастасии станет румынка Патрича Мария Циг, которая находится без рейтинга и до этого прошла квалификацию.

What a match! Ana played with all her heart and had some great comebacks in the match. But sadly in the end Sevastova got the important points to win the match. Anastasija Sevastova defeated Ana Bogdan 5-7, 7-6, 7-5.#BRDBucharestOpen pic.twitter.com/fLz3tXFWx4 — 🇷🇴WTA Romania🇷🇴 (@WTARomania) July 16, 2019

Ранее теннисистки встречались между собой лишь однажды - два года назад в Бухаресте Богдан одержала победу со счётом 6:1, 6:3.

Обычно Севастова в Румынии выступает удачно - 12 побед в 14 матчах. В прошлом году именно на Bucharest Open Анастасия завоевала последний из своих трёх титулов WTA.