Ср, 17.07.2019
Реальная ответственность приходит, когда есть риск разоблачения со стороны СМИ, работой которых нельзя управлять и которые нельзя подчинить своей воле. журналист TVNET Виктория Пушкеле

Bucharest Open: Севастова начала защиту титула с очень сложной победы

Анастасия Севастова

ФОТО: EPA/Scanpix

Первая ракетка Латвии Анастасия Севастова стартовала на турнире в Бухаресте с очень непростой победы над Аной Богдан из Румынии.

В первом раунде Bucharest Open латвийская теннисистка обыграла Ану Богдан со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 7:5. Стоит отметить, что румынка занимает 127-е место в мировом рейтинге WTA.

За выход в следующий раунд Севастова заработала 30 рейтинговых очков. Следующей соперницей Анастасии станет румынка Патрича Мария Циг, которая находится без рейтинга и до этого прошла квалификацию.

Ранее теннисистки встречались между собой лишь однажды - два года назад в Бухаресте Богдан одержала победу со счётом 6:1, 6:3.

Обычно Севастова в Румынии выступает удачно - 12 побед в 14 матчах. В прошлом году именно на Bucharest Open Анастасия завоевала последний из своих трёх титулов WTA.

Прошлогодняя победа в Бухаресте означает, что латвийской теннисистке придётся защитить 280 рейтинговых очков.

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