Лига Европы: "Лиепая" и "Вентспилс" прошли дальше, а РФШ покинул еврокубки

Теута - Вентспилс 1:0

В первом тайме команды играли в спокойный футбол, но иногда албанские футболисты играли грязно и нарушали правила на игроках "Вентспилса". Такое поведение хозяев позволило "жёлто-синим" исполнить несколько опасных штрафных ударов, но не один из них не достиг цели.

Второй тайм начался с высокого прессинга "Теуты" и это принесло свои плоды - на 48-й минуте хозяев вывел вперёд Шериф Кулаку. В оставшееся время албанцы больше владели мячом, но защита "Вентспилса" больше не позволила хозяевам отличиться.

Напомним, что в первом матче "Вентспилс" одержал победу со счётом 3:0, поэтому по сумме двух встреч "жёлто-синие" победили 3:1 и вышли во второй раунд, где, скорее всего, им предстоит встреча с хорватским "Хайдуком".

⚽✅ Lai arī zaudējums viesos Albānijas ''Teuta'' (0:1), @fkventspils_ divu spēļu summā ir labāka (3:1) un sasniedz @EuropaLeague kvalifikācijas 2. kārtu! pic.twitter.com/fqBuNKgs4n — Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) July 18, 2019

РФШ - Олимпия 0:2

В первом матче, который состоялся неделю назад в Словении, РФШ одержал красивую победу со счётом 3:2. Казалось бы, что этого должно хватить для выхода в следующий раунд, но оказалось, что только казалось.

Первый тайм команды провели достаточно осторожно и только на 27-й минуте возник первый по-настоящему опасный момент, когда нападающий РФШ Дарко Лемаич сотряс перекладину ворот гостей. "Олимпия" была точнее и до перерыва сумела выйти вперёд благодаря голу Эндри Чекичи.

Во второй тайме также ни одна из команд не рвалась вперёд сломя голову и ждала своих моментов. На 55-й минуте после удара Роберта Савалниекса со штрафного мяч снова угодил в штангу ворот "Олимпии" и лишил РФШ заветного гола на своём поле.

В оставшееся время инициатива принадлежала словенцам, которые не могли вскрыть оборону РФШ вплоть до последней минуты матча, когда точным ударом отметился Лука Менало. 2:0 - обидное поражение на последних минутах, которое лишило РФШ шансов на выход во второй раунд, так как по сумме двух встреч "Олимпия" одержала победу со счётом 4:3.

⚽ Futbola klubs @RFSDaily aizvada labu spēli, taču ielaistie otrie vārti kompensācijas laikā (0:2) liedz divu spēļu summā (3:4) pārspēt @nkolimpija un turpināt debijas Eirokausu sezonu. pic.twitter.com/droI2dW3gX — Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) July 18, 2019

Динамо Минск - Лиепая 1:2

Напомним, что в первом матче, который прошёл в Латвии, "Лиепая" сыграла вничью 1:1 и многие отмечали, что в Минске подопечным Александра Старкова будет очень нелегко. Тем не менее, латвийский клуб не только вышел во второй раунд Лиги Европы, но и одержал выездную победу.

Счёт в матче на 10-й минуте открыл форвард "Лиепаи" Дан Спатару. К такому началу "динамовцы" не были готовы, поэтому принялись активно атаковать. "Лиепая" играла слажено, без паники и от обороны, иногда делая выпады в контратаку.

На 71-й минуте бразилец Додо неожиданно забил второй гол в ворота минчан, которые разозлились и в оставшееся время продолжили активно атаковать. На 2-й добавленной минуте голкипер "Лиепаи" Валентин Ралькевич неудачно попытался поймать мяч, который выскользнул и влетел в сетку. В итоге победа 2:1, которой оказалось вполне достаточно для прохождения в следующий раунд, где им предстоит встреча со шведским клубом "Норрчёпинг".

TĀ IR UZVARA!!! 2:1 pret FC Dinamo Minsk, vārtu autori Spataru un Dodo! #fkliepaja pic.twitter.com/DYKVPnHoGl — FK Liepāja (@LiepajaFK) July 18, 2019