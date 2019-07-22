Три вкусных блюда, которые можно приготовить на свежем воздухе

Кулинарный блогер Беата Калея предлагает три рецепта блюд, которые обретают свой истинный вкус, если их приготовить именно на свежем воздухе. Они подойдут и для вечеринки в саду или пикника, и для сплава на лодках или похода.

Приготовленный на костре суп из колбасок с помидорами и рисом

Ингредиенты (на 6-8 порций): 350 г купатов или колбасок, 800 г (2 банки) помидоров в собственном соку, нарезанных кусочками, 125 г пропаренного риса, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 1 ст. л. растительного масла, 2 ст. л. томатного соуса, 1 бульонный кубик, перец, укроп, хлеб, сметана для подачи на стол.

ФОТО: Пресс-фото

Приготовление:

1. Луковицу нарезать небольшими кубиками, чеснок мелко нарубить.

2. В котелке разогреть растительное масло и в нем обжарить лук и чеснок до золотистого цвета. Добавить нарезанные колбаски или мясной фарш, вынутый из оболочки купатов. Слегка обжарить.

3. Добавить в котелок примерно 1 литр воды, кусочки консервированных помидоров, бульонный кубик, томатный соус и перец.

Варить на медленном огне около 15 минут, время от времени помешивая. Добавить рис и варить еще около 15 минут, пока рис не станет мягким.

Суп подавать горячим. По вкусу добавить укроп и сметану, по желанию подать хлеб.

Шпажки с сочными кусочками курицы и ананасов с гарниром из риса, приготовленного на кокосовом молоке

Ингредиенты (на 2 порции): 40 мл соевого соуса, 2 ч. л. кунжутного масла, 1 см корня имбиря, 300 г куриного филе, 200 г ананаса, 125 г длиннозернового риса, 200 мл кокосового молока, 1 ст. л. сливочного масла, соль по вкусу.

ФОТО: Пресс-фото

Приготовление:

1. Куриное филе нарезать кубиками.

2. В миске смешать соевый соус, кунжутное масло и мелко натертый корень имбиря. В получившемся соусе замочить кусочки куриного филе и оставить мариноваться как минимум на час.

3. Тем временем приготовить рис. В котелке растопить сливочное масло,

всыпать рис и обжаривать его одну минуту. Добавить кокосовое молоко, кипящую воду и соль. Варить около 15 минут - до готовности риса.

4. Нарезать ананас кубиками, по размеру схожими с кусочками курицы. Приготовить шпажки, по очереди нанизывая на них куриное филе и кусочки ананаса.

5. На гриле обжарить шпажки со всех сторон до золотисто-коричневого цвета и готовности курятины. Подать шпажки с рисом, приготовленным на кокосовом молоке.

Холодный салат для пикника из гречки, свеклы, копченого лосося и укропного соуса

Ингредиенты (на 2 порции): 100 г гречки, 1 ст. л. майонеза, 80 г греческого йогурта, 1 зубчик чеснока, небольшой пучок укропа, 40 г рукколы или другого листового салата, 120 г копченого лосося или другой рыбы, 200 г вареной свеклы, соль и перец по вкусу.

ФОТО: Пресс-фото

Приготовление:

1. В кастрюльку влить 400 мл воды и довести ее до кипения, добавить щепотку соли, всыпать гречку и варить 15 минут. Готовой гречке дать остыть.

2. Приготовить соус: смешать йогурт с майонезом, добавить раздавленный чеснок, измельченный укроп, соль и перец по вкусу.

3. Вареную свеклу нарезать кубиками, лосось разделить на маленькие кусочки.

В две средней величины баночки выложить составные части салата в следующем порядке: соус, листья салата, гречка, лосось, свекла.

Банки с завинчиваемыми крышками хранить в холодильнике. Перед подачей баночку встряхнуть - перемешать ее содержимое, чтобы соус покрыл весь салат.

Полного приключений вам лета и вкусных трапез на природе!