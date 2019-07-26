"Для Латвии это редкость": министр прокомментировал погоню со стрельбой

В интервью передаче Dienas personība на Rīga TV24 министр указал, что в Риге были установлены преграды для автомобилей, чтобы задержать нарушителя, однако он протаранил полицейский автомобиль и поэтому смог выехать на шоссе.

"Скорость была достаточно большой - от 180 до 200 километров в час. Полиция догнала преступника и пыталась его задержать до того, как он достиг бы населенного места", - подчеркнул политик.

Гиргенс напомнил, что, к сожалению, нарушитель не подчинялся указам полиции, не реагировал на предупредительные выстрелы и протаранил мотоцикл стража порядка, в результате чего последний получил травму плеча, у него открытый перелом ноги, была проведена операция.

Политик выразил надежду в том, что сотрудник полиции не потеряет ногу. Двое работников полиции самоуправления также получили различные телесные повреждения. У сотрудника Госполиции констатированы резанные раны на руке, которые были получены при попытке задержать нарушителя.

Гиргенс также признал, что "в Латвии такие случаи, слава Богу, по сравнению с США являются редкостью".

Приминение оружия против нарушителя может произойти лишь в том случае, если человек протаранил полицейский автомобиль или угрожает жизни стража порядка.