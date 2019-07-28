5 даров лета для еды и красоты
Лесная малина, черная смородина, огурцы, помидоры и другие дары природы не только вкусны, но и богаты витаминами. За лето нужно успеть от души полакомиться и фруктами, и ягодами, и овощами, к тому же их можно не только включить в меню, но и использовать для ухода за собой.
Сертифицированный фармацевт Лайла Залите рассказывает: "Летом рекомендуется употреблять в пищу как можно более разнообразные сезонные продукты, поскольку ни в одно другое время года нам не доступен настолько же широкий ассортимент богатых витаминами фруктов, ягод и овощей. Тем не менее, важно соблюдать умеренность: рацион не может состоять, например, из одних только ягод, так как организму нужны и другие питательные вещества, а не только углеводы. Не рекомендуется и чрезмерно увлекаться масками: их следует делать не чаще пары раз в неделю".
Фармацевт рекомендует дары лета для здоровья и красоты
#1 Огурцы
В качестве продукта питания. Свежие, легкие, хрустящие – огурцы прекрасно дополняют летнее меню благодаря не только своему вкусу, но и питательной ценности. Огурцы содержат воду, кремний, серу, стимулирующую рост волос, и лигнаны, уменьшающие риск развития онкологических заболеваний. Кроме того, в их состав входят различные витамины: В для снятия боли, К для здоровья костей, С – антиоксидант, бета-каротин. Огурцы в качестве продукта питания положительно влияют на весь организм, омолаживают его, выводят токсины.
Для красоты. Наружно огурцы можно применять как нарезанными на кружочки, так и в натертом виде. Огуречная маска охлаждает и успокаивает кожу лица, а также уменьшает отеки, раздражение и воспаление. Огурец – единственный дар природы, который можно без опаски наносить на кожу вокруг глаз.
#2 Помидоры
В качестве продукта питания. Помидоры содержат множество витаминов, минеральных веществ, органических кислот, антиоксидантов – бета-каротин и ликопин. Особая ценность ликопина заключается в том, что он стимулирует кишечную перистальтику, уменьшает вздутие живота, понижает уровень холестерина и сахара в крови, благоприятно воздействует и на другие протекающие в теле процессы. Активные вещества помидора лучше всего всасываются в сочетании с растительным маслом.
Для красоты. Очищенный от кожицы и раздавленный помидор с добавлением небольшого количества овсяных хлопьев улучшит внешний вид жирной кожи, уменьшит блеск, а также сузит поры.
#3 Лесная малина
В качестве продукта питания. Лесная малина содержит сравнительно мало калорий и сахара, что немаловажно, особенно летом, когда происходит множество мероприятий, пикников, праздников и поездок, из-за чего бывает нелегко уложиться в рекомендуемую суточную норму калорий. В состав ягод входит клетчатка, улучшающая пищеварение, большое количество витамина С, а также другие витамины и микроэлементы, участвующие в укреплении организма и активизации различных положительных процессов.
Для красоты. Маска из лесной малины подойдет для ухода за сухой и чувствительной кожей: она очищает и сужает поры. Чтобы приготовить маску, нужно раздавить ягоды лесной малины и добавить растительное масло или сливки.
#4 Черная смородина
В качестве продукта питания. Черную смородину не случайно называют витаминной бомбой. Эти ягоды очень ароматные и богатые витаминами: они содержат витамины А, В, С, множество микроэлементов (калий, магний, железо), а также ненасыщенные жирные кислоты (омега-6). Черная смородина позитивно воздействует на сердечно-сосудистую и нервную систему, освобождает организм от свободных радикалов, повышает иммунитет, улучшает обмен веществ.
Для красоты. Приготовленная из черной смородины маска очищает, стимулирует и отбеливает кожу, придает ей свежий вид и сияние. Если добавить к черной смородине мед, такая маска будет замедлять старение кожи, а маска, состоящая из черной смородины и пахты, поможет уменьшить пигментацию и увлажнить сухую кожу лица.
#5 Арбуз
В качестве продукта питания. Арбуз – это популярная у нас экзотическая ягода, которой можно разнообразить свое летнее меню. Хотя в арбузе значительно меньше ценных питательных веществ, чем в латвийских ягодах, его также вполне можно считать полезным для здоровья лакомством. Арбуз содержит много воды, витамины группы А, С и В, ликопин и цитруллин, который поддерживает функцию очищения организма, кроме того, ягода обладает мочегонными свойствами. Арбуз может быть частью сбалансированного рациона, если нужно сбросить лишние килограммы: он содержит цитруллин, который в организме превращается в аминокислоту аргинин – она обладает жиросжигающим эффектом, который сильнее всего проявляется в области живота.
Для красоты. Раздавленная мякоть арбуза подойдет для приготовления маски для сухой кожи лица, она улучшает цвет кожи и тонизирует ее. Сок арбуза можно использовать для ухода за всеми типами кожи, в зависимости от него добавляя другие ингредиенты, например, маска с яичным желтком, оливковым маслом и медом будет обладать питательным и смягчающим эффектом (подходит для нормальной или комбинированной кожи).
Материал подготовлен в сотрудничестве с .аптечной сетью Apotheka.