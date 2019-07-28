5 даров лета для еды и красоты

Сертифицированный фармацевт Лайла Залите рассказывает: "Летом рекомендуется употреблять в пищу как можно более разнообразные сезонные продукты, поскольку ни в одно другое время года нам не доступен настолько же широкий ассортимент богатых витаминами фруктов, ягод и овощей. Тем не менее, важно соблюдать умеренность: рацион не может состоять, например, из одних только ягод, так как организму нужны и другие питательные вещества, а не только углеводы. Не рекомендуется и чрезмерно увлекаться масками: их следует делать не чаще пары раз в неделю".

Фармацевт рекомендует дары лета для здоровья и красоты

#1 Огурцы

В качестве продукта питания. Свежие, легкие, хрустящие – огурцы прекрасно дополняют летнее меню благодаря не только своему вкусу, но и питательной ценности. Огурцы содержат воду, кремний, серу, стимулирующую рост волос, и лигнаны, уменьшающие риск развития онкологических заболеваний. Кроме того, в их состав входят различные витамины: В для снятия боли, К для здоровья костей, С – антиоксидант, бета-каротин. Огурцы в качестве продукта питания положительно влияют на весь организм, омолаживают его, выводят токсины.

Для красоты. Наружно огурцы можно применять как нарезанными на кружочки, так и в натертом виде. Огуречная маска охлаждает и успокаивает кожу лица, а также уменьшает отеки, раздражение и воспаление. Огурец – единственный дар природы, который можно без опаски наносить на кожу вокруг глаз.

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#2 Помидоры

В качестве продукта питания. Помидоры содержат множество витаминов, минеральных веществ, органических кислот, антиоксидантов – бета-каротин и ликопин. Особая ценность ликопина заключается в том, что он стимулирует кишечную перистальтику, уменьшает вздутие живота, понижает уровень холестерина и сахара в крови, благоприятно воздействует и на другие протекающие в теле процессы. Активные вещества помидора лучше всего всасываются в сочетании с растительным маслом.

Для красоты. Очищенный от кожицы и раздавленный помидор с добавлением небольшого количества овсяных хлопьев улучшит внешний вид жирной кожи, уменьшит блеск, а также сузит поры.

#3 Лесная малина

В качестве продукта питания. Лесная малина содержит сравнительно мало калорий и сахара, что немаловажно, особенно летом, когда происходит множество мероприятий, пикников, праздников и поездок, из-за чего бывает нелегко уложиться в рекомендуемую суточную норму калорий. В состав ягод входит клетчатка, улучшающая пищеварение, большое количество витамина С, а также другие витамины и микроэлементы, участвующие в укреплении организма и активизации различных положительных процессов.

Для красоты. Маска из лесной малины подойдет для ухода за сухой и чувствительной кожей: она очищает и сужает поры. Чтобы приготовить маску, нужно раздавить ягоды лесной малины и добавить растительное масло или сливки.

#4 Черная смородина