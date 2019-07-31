Самая красивая пара латвийского шоу-бизнеса ждет первенца
На днях стало известно, что популярные ТВ-персоны и ведущие мероприятий Лелде и Айвис Цериньши находятся в ожидании появления на свет своего первого ребенка.
"Я бы хотел, чтобы ты когда-нибудь стала мамой моего малыша", - с такими словами обратился ко мне Айвис восемь лет назад, когда наши отношения только начались.
И тогда, и сейчас мне кажется, что более приятного комплимента, в котором столько уверенности и нежности, я как женщина не могу себе представить.
Мы рады поделиться этой особенной новостью - в скором времени к семье Цериньшей присоединится малыш!
Привет всем будущим мамочкам, которые пребывают в таком же прекрасном полете в состоянии ожидания, а также душевного спокойствия парам, терпеливо находящимся в процессе планирования", - такое сообщение опубликовала в соцсетях одна из самых красивых, а теперь еще и самых счастливых пар латвийского шоу-бизнеса.
Напомним, Айвис сделал Лелде (до замужества - Лиетавиете) предложение летом 2016-го, а их свадьба состоялась 25 мая прошлого года.
Галерея: Лелде и Айвис Церини
Галерея: Айвис и Лелде Церини на Rīgas Street Food Garša
Галерея: Путешествие Лелде Лиетавиете и Айвиса Цериньша в Бангкок