Связали руки и убили топором: в Латвии судят членов одной семьи

Как отмечается в решении, в феврале этого года в волости Берзкалнес Балвского края все трое из-за неприязни к общему знакомому, совместно распивая алкоголь, начали его избивать, связали руки и ноги, вывели из дома и положили на дверь холодильника.

После этого они дотащили мужчину до расположенного неподалеку леса, где продолжали его избивать.

Спустя некоторое время женщина взяла топор и начала бить жертву по голове и телу. В результате она убила мужчину.

Все трое обвиняются в преступном деянии, предусмотренном 2ч. ст.152 Уголовного закона, женщина обвиняется и по 2ч. ст.117.