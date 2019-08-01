Чт, 1.08.2019
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Связали руки и убили топором: в Латвии судят членов одной семьи

Иллюстративное фото

ФОТО: Pexels

Прокурор Балвского района передала в суд уголовное дело, по которому к уголовной ответственности привлекаются члены одной семьи. Два брата обвиняются в незаконном лишении свободы лица опасным для жизни и здоровья способом, а сестра и за убийство при отягчающих обстоятельствах, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Латвии Лаура Маевска. 

Как отмечается в решении, в феврале этого года в волости Берзкалнес Балвского края все трое из-за неприязни к общему знакомому, совместно распивая алкоголь, начали его избивать, связали руки и ноги, вывели из дома и положили на дверь холодильника.

После этого они дотащили мужчину до расположенного неподалеку леса, где продолжали его избивать.

Спустя некоторое время женщина взяла топор и начала бить жертву по голове и телу. В результате она убила мужчину.

Все трое обвиняются в преступном деянии, предусмотренном 2ч. ст.152 Уголовного закона, женщина обвиняется и по 2ч. ст.117.

Дело передано на рассмотрение в суд Резекне. 

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