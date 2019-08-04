"Ваша грудь в наших руках" и другие несерьезные события этой недели

Ну что же, казалось, после окончания фестиваля Лаймы Вайкуле все важное в стране перевелось и придется следить лишь за событиями зарубежными. Но нет, показалось. Все молодые и/или счастливые отлично фестивалят на местных Laba Daba и Summer Sound, остальные же следят за пожарами в Сибири и санта-барбарой четверки Собчак-Богомолов-Нинидзе-Виторган. Снова нет времени заскучать. Итак, выжимка главных несерьезных топиков этой недели. Как обычно, ничего серьезного, то есть версия Light!
Именно на этих выходных в Латвии проходят сразу два знаковых фестиваля - в Лиепае топит Summer Sound, а где-то между Сигулдой и Лигатне Laba Daba. Оба уже совсем не новички, первому девять лет, а второму аж одиннадцать!
Галерея: Summer Sound 2019 в Лиепае
Судя по фотографиям, в Лиепаю отправилась вся прогрессивная молодежь Латвии, а в сторону Сигулде - более взрослые, но словно не до конца повзрослевшие. Похоже, главное фишка второго феста - лепить свою грудь из гипса. У кого-то получаются настоящие шедевры, отлично повторяющие женственные формы, например:
И правда, "Ваша грудь в наших руках" - отличный слоган, не поспоришь!
За большим заглядывайте сюда>>> Отлитие груди в гипсе - неотъемлемая часть фестиваля Laba Daba
С событиями в Латвии на этом все, не густо, и правда. Хотя постойте, все снова пережевывают возможный роман двух спортсменов из Латвии - второй ракетки Алены Остапенко и нападающего сборной по футболу Артура Карашаускса. Они вместе тусят не только на концерте и тренировке, но и животных в приютах посещают совместно. Непонятно, любовь это или грамотный PR, но снова повод посудачить однозначно!
Если пара Алена + Артур пока под знаком вопроса, пара Алиса и Артемий давно не скрывает своих отношений. Речь о дочери Олега Знарка, прекрасной модели Алисе, и самом высокооплачиваемом россиянине в истории НХЛ Артемие Панарине, конечно. Сомневаться в их популярности не приходится - свой профиль в Instagram есть даже у их собаки. У него почти 20 тысяч подписчиков. Невероятно, но факт!
Ну и раз уж мы о делах любовных, то самая горячая тема сейчас - это отношения экс-супруга Ксении Собчак Максима Виторгана с актрисой грузинского происхождения Нино Нинидзе, и собственно самой Ксении с театральным режиссером Константином Богомоловым. Стоит отметить, что Нино пока лишь ловко заигрывает с публикой, демонстрируя себя частично нагой, а Богомолов кратко пишет Ксении "Я люблю тебя". Возможно и правда, по крайней мере у одной пары, дело идет к свадьбе и королевские колечки в профиле Собчак - прямое тому доказательство.
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Эта четверка так сильно перетянула на себя внимание СМИ, что на их фоне практически незаметно развивается роман 40-летней певицы Ани Лорак с 26-летним саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом. Нет, вам не показалось - Егором ГЛЕБОМ. Непонятно, что у молодого человека имя, что фамилия, да и какое это имеет значение... Кстати, вероятно, примерно так рассуждают оба, публикуя фото с нежным поцелуем, остальным показывая средний палец... Романтика бывает и такой.
Если уж речь зашла о дичи, то, пожалуй, самое время отметить самый дикий материал этой недели - девушка ради фоточек удалила соски. Аааааа, серьезно! Выглядит это так, но если вам мало, то все подробности по ссылке.
I finally did it! I had my nipples surgically removed so I can post on Instagram! Such a beautiful job, can't even see the scars! Think these will fly on Instagram? 😂😂😂 pic.twitter.com/1uqdwT4MXT— Razor Candi (@RazorCandi_) July 27, 2019
Не будем сбавлять градус, пока тема горячая - представляем двух красавиц, каждая из которых прекрасна по-своему:
Красивые девушки, красивые фотографии - сказочная жизнь. Приблизительно такой и жила 24-летняя модель, бьюти-блогер и участница конкурса красоты Miss Maxim 2018 Екатерина Карагланова, пока ее не нашли мертвой в чемодане в центре Москвы. Много об этом писали на этой неделе. История о том, как одна из миллиона "популярных инста-девушек" попала в новостные сводки сразу после того, как умерла. Грустный повод...
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Раз уж речь зашла о социальной сети Instagram, то в этом году там неожиданно активно обсуждают пожары в Сибири. Леса там горят ежегодно, но, по непонятным причинам, именно в этом году многие звезды решили проявить свою гражданскую позицию и обратить внимание на это ЧП, среди них Сергей Шнуров, Василий Вакуленко (Баста), Елена Темникова, Яна Рудковская, Александр Цыпкин, Гоша Куценко и не только. Когда Максим Галкин попытался подчеркнуть, что это уже немного нездоровый "хайп на тему", поняла его лишь Ксения Собчак. Смысл в том, что леса горят не первый год, странно, что лишь в этом году все решили это "вдруг" обсудить.
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Ну а если вам все надоело - отправляйтесь в Грецию! Говорят, там есть остров - всего в 20 км от Крита - и там дают бесплатное жилье и еще 500 евро в месяц в придачу, лишь бы вы там жили. Классное предложение, но есть условия. Какие? Подробности по ссылке!
До новой встречи в следующий уик-энд!