Вс, 4.08.2019
Если бы через месяц снова устроили референдум о Brexit, результаты были бы совершенно иными. Кейр Джаилс, эксперт Chatham House в Лондоне

"Ваша грудь в наших руках" и другие несерьезные события этой недели

ФОТО: Instagram/Facebook/КоллажTVNET

Ну что же, казалось, после окончания фестиваля Лаймы Вайкуле все важное в стране перевелось и придется следить лишь за событиями зарубежными. Но нет, показалось. Все молодые и/или счастливые отлично фестивалят на местных Laba Daba и Summer Sound, остальные же следят за пожарами в Сибири и санта-барбарой четверки Собчак-Богомолов-Нинидзе-Виторган. Снова нет времени заскучать. Итак, выжимка главных несерьезных топиков этой недели. Как обычно, ничего серьезного, то есть версия Light!

Именно на этих выходных в Латвии проходят сразу два знаковых фестиваля - в Лиепае топит Summer Sound, а где-то между Сигулдой и Лигатне Laba Daba. Оба уже совсем не новички, первому девять лет, а второму аж одиннадцать!

Галерея: Summer Sound 2019 в Лиепае

Судя по фотографиям, в Лиепаю отправилась вся прогрессивная молодежь Латвии, а в сторону Сигулде - более взрослые, но словно не до конца повзрослевшие. Похоже, главное фишка второго феста - лепить свою грудь из гипса. У кого-то получаются настоящие шедевры, отлично повторяющие женственные формы, например:

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

И правда, "Ваша грудь в наших руках" - отличный слоган, не поспоришь!

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

За большим заглядывайте сюда>>> Отлитие груди в гипсе - неотъемлемая часть фестиваля Laba Daba

С событиями в Латвии на этом все, не густо, и правда. Хотя постойте, все снова пережевывают возможный роман двух спортсменов из Латвии - второй ракетки Алены Остапенко и нападающего сборной по футболу Артура Карашаускса. Они вместе тусят не только на концерте и тренировке, но и животных в приютах посещают совместно. Непонятно, любовь это или грамотный PR, но снова повод посудачить однозначно!

Подробнее>>>Все же парочка? Остапенко вновь проводит время с Карашаусксом

Если пара Алена + Артур пока под знаком вопроса, пара Алиса и Артемий давно не скрывает своих отношений. Речь о дочери Олега Знарка, прекрасной модели Алисе, и самом высокооплачиваемом россиянине в истории НХЛ Артемие Панарине, конечно. Сомневаться в их популярности не приходится - свой профиль в Instagram есть даже у их собаки. У него почти 20 тысяч подписчиков. Невероятно, но факт! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moms are for cuddles ☺️

Публикация от Riziy (@mr_riziy)

Подробнее>>>Алиса Знарок и Артемий Панарин - самая популярная пара российского хоккея

Ну и раз уж мы о делах любовных, то самая горячая тема сейчас - это отношения экс-супруга Ксении Собчак Максима Виторгана с актрисой грузинского происхождения Нино Нинидзе, и собственно самой Ксении с театральным режиссером Константином Богомоловым. Стоит отметить, что Нино пока лишь ловко заигрывает с публикой, демонстрируя себя частично нагой, а Богомолов кратко пишет Ксении "Я люблю тебя". Возможно и правда, по крайней мере у одной пары, дело идет к свадьбе и королевские колечки в профиле Собчак - прямое тому доказательство.

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Новая возлюбленная Виторгана полностью обнажилась для эффектного кадра

Виторган устроил битву цитат с бывшей женой, а Богомолов был краток и публично признался в любви

СМИ: Собчак и Богомолов сыграют свадьбу в сентябре

Эта четверка так сильно перетянула на себя внимание СМИ, что на их фоне практически незаметно развивается роман 40-летней певицы Ани Лорак с 26-летним саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом. Нет, вам не показалось - Егором ГЛЕБОМ. Непонятно, что у молодого человека имя, что фамилия, да и какое это имеет значение... Кстати, вероятно, примерно так рассуждают оба, публикуя фото с нежным поцелуем, остальным показывая средний палец... Романтика бывает и такой. 

Подробнее>>>Молодой парень Ани Лорак впервые показал нежный поцелуй с 40-летней певицей

Если уж речь зашла о дичи, то, пожалуй, самое время отметить самый дикий материал этой недели - девушка ради фоточек удалила соски. Аааааа, серьезно! Выглядит это так, но если вам мало, то все подробности по ссылке.

Подробнее>>>Эротическая модель удалила соски ради обнаженных фото в Instagram

Не будем сбавлять градус, пока тема горячая - представляем двух красавиц, каждая из которых прекрасна по-своему:

Подробнее>>>Итальянская телеведущая Агата Алонзо - это то, чего не хватает нашему спорту

Подробнее>>>​Жизнь после спорта. Гимнастка Яна Кудрявцева по-прежнему балует фанатов

Красивые девушки, красивые фотографии - сказочная жизнь. Приблизительно такой и жила 24-летняя модель, бьюти-блогер и участница конкурса красоты Miss Maxim 2018 Екатерина Карагланова, пока ее не нашли мертвой в чемодане в центре Москвы. Много об этом писали на этой неделе. История о том, как одна из миллиона "популярных инста-девушек" попала в новостные сводки сразу после того, как умерла. Грустный повод...

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Жестоко убита 24-летняя российская модель, участница конкурса Miss Maxim

Задержанный из-за убийства модели признался, что зарезал ее "за унижение его сексуального достоинства"

Раз уж речь зашла о социальной сети Instagram, то в этом году там неожиданно активно обсуждают пожары в Сибири. Леса там горят ежегодно, но, по непонятным причинам, именно в этом году многие звезды решили проявить свою гражданскую позицию и обратить внимание на это ЧП, среди них Сергей Шнуров, Василий Вакуленко (Баста), Елена Темникова, Яна Рудковская, Александр Цыпкин, Гоша Куценко и не только. Когда Максим Галкин попытался подчеркнуть, что это уже немного нездоровый "хайп на тему", поняла его лишь Ксения Собчак. Смысл в том, что леса горят не первый год, странно, что лишь в этом году все решили это "вдруг" обсудить.

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Темникова, Виторган, Куценко, Шнуров и другие звезды призывают тушить пожары в Сибири

Галкина затравили за высказывания о пожарах, Собчак заступилась. Ди Каприо тоже не промолчал

Ну а если вам все надоело - отправляйтесь в Грецию! Говорят, там есть остров - всего в 20 км от Крита - и там дают бесплатное жилье и еще 500 евро в месяц в придачу, лишь бы вы там жили. Классное предложение, но есть условия. Какие? Подробности по ссылке!

Подробнее>>>Греция завлекает новых жителей: обещают бесплатную землю и ежемесячное пособие

До новой встречи в следующий уик-энд!

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