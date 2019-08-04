"Ваша грудь в наших руках" и другие несерьезные события этой недели

Эта четверка так сильно перетянула на себя внимание СМИ, что на их фоне практически незаметно развивается роман 40-летней певицы Ани Лорак с 26-летним саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом. Нет, вам не показалось - Егором ГЛЕБОМ. Непонятно, что у молодого человека имя, что фамилия, да и какое это имеет значение... Кстати, вероятно, примерно так рассуждают оба, публикуя фото с нежным поцелуем, остальным показывая средний палец... Романтика бывает и такой.

Если уж речь зашла о дичи, то, пожалуй, самое время отметить самый дикий материал этой недели - девушка ради фоточек удалила соски. Аааааа, серьезно! Выглядит это так, но если вам мало, то все подробности по ссылке.

I finally did it! I had my nipples surgically removed so I can post on Instagram! Such a beautiful job, can't even see the scars! Think these will fly on Instagram? 😂😂😂 pic.twitter.com/1uqdwT4MXT — Razor Candi (@RazorCandi_) July 27, 2019

Не будем сбавлять градус, пока тема горячая - представляем двух красавиц, каждая из которых прекрасна по-своему:

Красивые девушки, красивые фотографии - сказочная жизнь. Приблизительно такой и жила 24-летняя модель, бьюти-блогер и участница конкурса красоты Miss Maxim 2018 Екатерина Карагланова, пока ее не нашли мертвой в чемодане в центре Москвы. Много об этом писали на этой неделе. История о том, как одна из миллиона "популярных инста-девушек" попала в новостные сводки сразу после того, как умерла. Грустный повод...

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Раз уж речь зашла о социальной сети Instagram, то в этом году там неожиданно активно обсуждают пожары в Сибири. Леса там горят ежегодно, но, по непонятным причинам, именно в этом году многие звезды решили проявить свою гражданскую позицию и обратить внимание на это ЧП, среди них Сергей Шнуров, Василий Вакуленко (Баста), Елена Темникова, Яна Рудковская, Александр Цыпкин, Гоша Куценко и не только. Когда Максим Галкин попытался подчеркнуть, что это уже немного нездоровый "хайп на тему", поняла его лишь Ксения Собчак. Смысл в том, что леса горят не первый год, странно, что лишь в этом году все решили это "вдруг" обсудить.

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Ну а если вам все надоело - отправляйтесь в Грецию! Говорят, там есть остров - всего в 20 км от Крита - и там дают бесплатное жилье и еще 500 евро в месяц в придачу, лишь бы вы там жили. Классное предложение, но есть условия. Какие? Подробности по ссылке!