Ученые Даугавпилсского университета открыли новый вид паразитов

Исследователи Даугавпилсского университета нашли и в сотрудничестве с Вильнюсским Центром исследования природы описали новый вид паразитов, что является редким случаем в области паразитологии. Об этом агентству LETA рассказали в университете.
В целом, разнообразие паразитов достаточно хорошо изучено и описано, поскольку паразиты являются объектом интереса, как в медицине, так и в ветеринарии.
В науке новый вид назвали Sarcocystis ratti. Паразит был найден в мускулатуре черной крысы. Название паразита было создано от латинского имени промежуточного хозяина Rattus rattus. Дальнейшие исследования будут посвящены циклу развития и распространению паразита, так как в настоящее время вид был найден только на территории Латвии.
В описании вида приняли участие исследователи Института естественных наук и технологий Муза Кирюшина и Инесе Гаваране, а также докторанты ДУ Виктория Кирилова и Эвита Гравеле.
Паразиты вида Sarcocystis являются возбудителями паразитарного заболевания саркоцистоза. В зависимости от формы заражения, паразит может быть локализован в кишечнике или мускулатуре человека, реже - в нервной ткани. О случаях заболевания сообщается во всем мире, и их число увеличивается. В дикой природе Латвии этот паразит встречается во многих животных: кабане, лосе, косуле, лисе, черной крысе.