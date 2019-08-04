Ученые Даугавпилсского университета открыли новый вид паразитов

В целом, разнообразие паразитов достаточно хорошо изучено и описано, поскольку паразиты являются объектом интереса, как в медицине, так и в ветеринарии.

В науке новый вид назвали Sarcocystis ratti. Паразит был найден в мускулатуре черной крысы. Название паразита было создано от латинского имени промежуточного хозяина Rattus rattus. Дальнейшие исследования будут посвящены циклу развития и распространению паразита, так как в настоящее время вид был найден только на территории Латвии.

В описании вида приняли участие исследователи Института естественных наук и технологий Муза Кирюшина и Инесе Гаваране, а также докторанты ДУ Виктория Кирилова и Эвита Гравеле.