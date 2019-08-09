Пт, 9.08.2019
1 августа одному врачу пришлось разрываться между кесаревым сечением, обеспечением искусственной вентиляции легких другому пациенту и интубацией третьего. Григорий Семенов, член правления Даугавпилсской региональной больницы
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#Седьмаянота: Новинка от KoЯn, скандалы у рэперов, музыканты vs власть, ну и немного о происходящем в Латвии
Фото, видео

ФОТО: Mārtiņš Otto/Jānis Škapars/TVNET/пресс-фото/ коллаж Русский TVNET

Эта неделя была невероятна богата на музыкальные и околомузыкальные события. Для начала поговорим о музыкальных новинках, которые увидели свет на этой неделе, а потом посмотрим, что происходило в Латвии. 

Прежде всего - это новый сингл от группы KoЯn.

Американские пионеры ню-метала продолжают радовать своим звучанием, к тому же в январе 2019 года они анонсировали новую студийную пластинку The Nothing. Релиз назначен на 13 сентября 2019 года. Уже известно, что в нем будет 13 треков. Первый сингл You’ll Never Find Me уже был представлен 26 июня. И вот пришла очередь следующей композиции под названием Cold. В визуальной работе представлены аллюзии на художественные работы Маурица Эшера. Видео было опубликовано на канале группы 1 августа и его уже посмотрели почти 1,4 миллиона человек. 

Ранее >>> Солист KoЯn: "Время настоящих рок-групп прошло!"

Теперь перейдем на более популярную музыку. Девушка, которая еще вчера была андеграунд, а сейчас стремительно движется к музыкальному Олимпу. 

Украинская исполнительница Maruv (Анна Корсун) представила новый провокационный видеоклип.

Напомним, что более широкой аудитории певица стала известна после скандала на этапе национального отбора "Евровидения". Конечно, как и предыдущие работы артистки, это вышло дерзко, ярко, смело и сильно. Кстати, в 2018 году Анна приезжала с концертом в Ригу и даже давала короткое интервью порталу TVNET. 

Подробнее >>> Длинноногая красавица на музыкальном Олимпе: "Я ориентирована на весь мир!"

Для любителей хип-хопа

А рэп-сообщество говорит об отказе исполнителя Макса Коржа дать интервью Юрию Дудю. Но кроме этого, русская хип-хоп культура предложила и несколько музыкальных новинок, которые заслуживают внимания. 

Исполнитель Guf (наст. имя - Алексей Долматов) представил новое видео. В записи также принимал участие Slim (наст.имя - Вадим Мотылев).

Кстати, сам Slim 4 августа выпустил новый клип "Школа". Одноименный трек входит в его последний альбом "Тяжелый люкс".

Noize MC (настоящее имя - Иван Алексеев) порадовал своих поклонников новой протестной песней. Иван бы не был самим собой, если бы никак не отреагировал на происходящее в Москве. Артист отметил, что куплет написан для совместного трека с группой Anacondaz. Осторожно, в тексте присутствует нецензурная лексика.

Подробнее >>> Noize MC опубликовал фрагмент новой песни о задержаниях в Москве

Тем временем в России не утихает шум о задержаниях на митингах, которые направлены на создание равных условий для всех кандидатов на выборах в Мосгордуму. Да и интернет-пользователей позабавили данные властей о фестивале "Шашлык Live", который по популярности почти достиг показателей легендарного Вудстока. 

Подробнее >>> "Шашлык Live" организовали за два дня, а он побил рекорды посещаемости мировых фестивалей. Так ли это?

Митингующие подсуетились и нашли поддержку у рэпера Face, группы "Кровосток" и IC3PEAK. Музыканты должны выступить на мероприятии, которое запланировано на 10 августа, но мэрия Москвы запретила это. Русский TVNET обязательно будет следить за событиями. Тем более, что внезапные отмены концертов в России происходят довольно часто. Группа IC3PEAK ранее была арестована, как и рэпер Хаски. 

Подробнее >>> "Сейчас твоя очередь лгать": как в России душат свободу слова

IC3PEAK

ФОТО: скриншот видео

Немного о главных музыкальных новостях недели в Латвии

Викинг-металлисты Varang Nord смогли покорить Германию и одержали победу на Wacken Metal Battle. Буквально за несколько дней наши ребята превратились в мировых звезд. Ими заинтересовались не только местные СМИ, но и немецкое агенство Deutsche Welle. Русский TVNET пригласил музыкантов на интервью и подробно расспросил о том, как это было. 

Подробнее >>> Впервые в истории Латвии музыканты из Латгалии победили на метал-конкурсе мирового уровня

Varang Nord

ФОТО: Jānis Škapars

На минувших выходных прогремели одни из важнейших фестивалей лета Laba Daba и Summer Sound. Русский TVNET побывал на них всех и предлагает посмотреть красочные галереи. Особой вишенкой на торте стало выступление культовой группы Laibach.

Подробнее >>> Фото: Выступление группы Laibach на фестивале Laba daba

Laibach

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В четверг, 1 августа, в клубе Melnā Piektdiena произошло событие, которое мы ждали целых 18 лет - выступление группы Crazy Town. Русский TVNET сам там был и все видел. Особенно порадовало дружелюбие музыкантов!

Подробнее >>> "Come come my lady, You're my butterfly, sugar baby": Рига погрузилась в ностальгию

Crazy Town

ФОТО: пресс-фото/ Алексей Алифанов

А теперь событие, которое рижане и жители Кекавы будут вспоминать еще долго - концерт Rammstein. Говорят, гудела и дрожала вся Рига. В полицию без конца поступали звонки от взволнованных жителей. Пока работники правопорядка справлялись с вакханалией снаружи, Русский TVNET был внутри и все видел и слышал своими глазами. 

Подробнее >>> "Это было похоже на Апокалипсис": Rammstein не на шутку взволновали Ригу

Русский TVNET напоминает, что рубрика #Седьмаянота еженедельно рассказывает о музыкальных и околомузыкальных событиях в Латвии и не только. У тебя есть новость? Смело присылай ее к нам в редакцию - raisa.smirnova@co.tvnet.lv.

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

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