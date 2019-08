Седьмаянота: Новинка от KoЯn, скандалы у рэперов, музыканты vs власть, ну и немного о происходящем в Латвии

Американские пионеры ню-метала продолжают радовать своим звучанием, к тому же в январе 2019 года они анонсировали новую студийную пластинку The Nothing. Релиз назначен на 13 сентября 2019 года. Уже известно, что в нем будет 13 треков. Первый сингл You’ll Never Find Me уже был представлен 26 июня. И вот пришла очередь следующей композиции под названием Cold. В визуальной работе представлены аллюзии на художественные работы Маурица Эшера. Видео было опубликовано на канале группы 1 августа и его уже посмотрели почти 1,4 миллиона человек.