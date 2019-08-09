#Седьмаянота: Новинка от KoЯn, скандалы у рэперов, музыканты vs власть, ну и немного о происходящем в Латвии
Эта неделя была невероятна богата на музыкальные и околомузыкальные события. Для начала поговорим о музыкальных новинках, которые увидели свет на этой неделе, а потом посмотрим, что происходило в Латвии.
Прежде всего - это новый сингл от группы KoЯn.
Американские пионеры ню-метала продолжают радовать своим звучанием, к тому же в январе 2019 года они анонсировали новую студийную пластинку The Nothing. Релиз назначен на 13 сентября 2019 года. Уже известно, что в нем будет 13 треков. Первый сингл You’ll Never Find Me уже был представлен 26 июня. И вот пришла очередь следующей композиции под названием Cold. В визуальной работе представлены аллюзии на художественные работы Маурица Эшера. Видео было опубликовано на канале группы 1 августа и его уже посмотрели почти 1,4 миллиона человек.
Теперь перейдем на более популярную музыку. Девушка, которая еще вчера была андеграунд, а сейчас стремительно движется к музыкальному Олимпу.
Украинская исполнительница Maruv (Анна Корсун) представила новый провокационный видеоклип.
Напомним, что более широкой аудитории певица стала известна после скандала на этапе национального отбора "Евровидения". Конечно, как и предыдущие работы артистки, это вышло дерзко, ярко, смело и сильно. Кстати, в 2018 году Анна приезжала с концертом в Ригу и даже давала короткое интервью порталу TVNET.
Для любителей хип-хопа
А рэп-сообщество говорит об отказе исполнителя Макса Коржа дать интервью Юрию Дудю. Но кроме этого, русская хип-хоп культура предложила и несколько музыкальных новинок, которые заслуживают внимания.
Исполнитель Guf (наст. имя - Алексей Долматов) представил новое видео. В записи также принимал участие Slim (наст.имя - Вадим Мотылев).
Кстати, сам Slim 4 августа выпустил новый клип "Школа". Одноименный трек входит в его последний альбом "Тяжелый люкс".
Noize MC (настоящее имя - Иван Алексеев) порадовал своих поклонников новой протестной песней. Иван бы не был самим собой, если бы никак не отреагировал на происходящее в Москве. Артист отметил, что куплет написан для совместного трека с группой Anacondaz. Осторожно, в тексте присутствует нецензурная лексика.
Тем временем в России не утихает шум о задержаниях на митингах, которые направлены на создание равных условий для всех кандидатов на выборах в Мосгордуму. Да и интернет-пользователей позабавили данные властей о фестивале "Шашлык Live", который по популярности почти достиг показателей легендарного Вудстока.
Подробнее >>> "Шашлык Live" организовали за два дня, а он побил рекорды посещаемости мировых фестивалей. Так ли это?
Митингующие подсуетились и нашли поддержку у рэпера Face, группы "Кровосток" и IC3PEAK. Музыканты должны выступить на мероприятии, которое запланировано на 10 августа, но мэрия Москвы запретила это. Русский TVNET обязательно будет следить за событиями. Тем более, что внезапные отмены концертов в России происходят довольно часто. Группа IC3PEAK ранее была арестована, как и рэпер Хаски.
Немного о главных музыкальных новостях недели в Латвии
Викинг-металлисты Varang Nord смогли покорить Германию и одержали победу на Wacken Metal Battle. Буквально за несколько дней наши ребята превратились в мировых звезд. Ими заинтересовались не только местные СМИ, но и немецкое агенство Deutsche Welle. Русский TVNET пригласил музыкантов на интервью и подробно расспросил о том, как это было.
Подробнее >>> Впервые в истории Латвии музыканты из Латгалии победили на метал-конкурсе мирового уровня
На минувших выходных прогремели одни из важнейших фестивалей лета Laba Daba и Summer Sound. Русский TVNET побывал на них всех и предлагает посмотреть красочные галереи. Особой вишенкой на торте стало выступление культовой группы Laibach.
В четверг, 1 августа, в клубе Melnā Piektdiena произошло событие, которое мы ждали целых 18 лет - выступление группы Crazy Town. Русский TVNET сам там был и все видел. Особенно порадовало дружелюбие музыкантов!
А теперь событие, которое рижане и жители Кекавы будут вспоминать еще долго - концерт Rammstein. Говорят, гудела и дрожала вся Рига. В полицию без конца поступали звонки от взволнованных жителей. Пока работники правопорядка справлялись с вакханалией снаружи, Русский TVNET был внутри и все видел и слышал своими глазами.
Русский TVNET напоминает, что рубрика #Седьмаянота еженедельно рассказывает о музыкальных и околомузыкальных событиях в Латвии и не только. У тебя есть новость? Смело присылай ее к нам в редакцию - raisa.smirnova@co.tvnet.lv.