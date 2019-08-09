Седьмаянота: Новинка от KoЯn, скандалы у рэперов, музыканты vs власть, ну и немного о происходящем в Латвии

Прежде всего - это новый сингл от группы KoЯn.

Американские пионеры ню-метала продолжают радовать своим звучанием, к тому же в январе 2019 года они анонсировали новую студийную пластинку The Nothing. Релиз назначен на 13 сентября 2019 года. Уже известно, что в нем будет 13 треков. Первый сингл You’ll Never Find Me уже был представлен 26 июня. И вот пришла очередь следующей композиции под названием Cold. В визуальной работе представлены аллюзии на художественные работы Маурица Эшера. Видео было опубликовано на канале группы 1 августа и его уже посмотрели почти 1,4 миллиона человек.

Теперь перейдем на более популярную музыку. Девушка, которая еще вчера была андеграунд, а сейчас стремительно движется к музыкальному Олимпу.

Украинская исполнительница Maruv (Анна Корсун) представила новый провокационный видеоклип.

Напомним, что более широкой аудитории певица стала известна после скандала на этапе национального отбора "Евровидения". Конечно, как и предыдущие работы артистки, это вышло дерзко, ярко, смело и сильно. Кстати, в 2018 году Анна приезжала с концертом в Ригу и даже давала короткое интервью порталу TVNET.

Для любителей хип-хопа

А рэп-сообщество говорит об отказе исполнителя Макса Коржа дать интервью Юрию Дудю. Но кроме этого, русская хип-хоп культура предложила и несколько музыкальных новинок, которые заслуживают внимания.

Исполнитель Guf (наст. имя - Алексей Долматов) представил новое видео. В записи также принимал участие Slim (наст.имя - Вадим Мотылев).

Кстати, сам Slim 4 августа выпустил новый клип "Школа". Одноименный трек входит в его последний альбом "Тяжелый люкс".

Noize MC (настоящее имя - Иван Алексеев) порадовал своих поклонников новой протестной песней. Иван бы не был самим собой, если бы никак не отреагировал на происходящее в Москве. Артист отметил, что куплет написан для совместного трека с группой Anacondaz. Осторожно, в тексте присутствует нецензурная лексика.

Тем временем в России не утихает шум о задержаниях на митингах, которые направлены на создание равных условий для всех кандидатов на выборах в Мосгордуму. Да и интернет-пользователей позабавили данные властей о фестивале "Шашлык Live", который по популярности почти достиг показателей легендарного Вудстока.