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  • Тренер сборной России сузил глаза после победы над Кореей. Его могут наказать за расизм

Тренер сборной России сузил глаза после победы над Кореей. Его могут наказать за расизм

Серджио Бузато

ФОТО: twitter.com/Madefrom9

Тренер женской сборной России по волейболу Серджио Бузато после победы своих подопечных над сборной Южной Кореи растянул указательными пальцами веки, чем спровоцировал международный скандал.

Матч сборных России и Южной Кореи состоялся в рамках отборочного олимпийского турнира и завершился победой россиянок со счётом 3:2. Стоит отметить, что российские волейболистки проиграли первые два сета и уступали в третьем с разницей в пять очков, но сумели переломить ход встречи.

Жест Бузато после победы сборной России в южнокорейской федерации назвали расистским и написали жалобу в Международную федерацию волейбола (FIVB). Сообщается, что южнокорейская сторона хочет добиться наказания для Бузато, чтобы предотвратить подобные эпизоды в будущем.

Позднее Бузато извинился за неоднозначный жест и заявил, что не хотел никого оскорбить. По словам главного тренера сборной России, подобным образом он "праздновал тот факт, что его команда добилась путёвки на Олимпийские игры в Японию". 

"Я ко всем нациям отношусь с большим уважением. У меня огромный стаж работы в волейболе, в моем списке уже шесть Олимпиад, и ни разу не было ко мне претензий", - добавил он.

За тренера вступился и фотограф Владимир Песня, который сделал этот снимок. В своём Facebook Песня написал, что жест Бузато символизирует радость от попадания на Олимпиаду и в нём не стоит искать чувства превосходства по расовым признакам.

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