Тренер сборной России сузил глаза после победы над Кореей. Его могут наказать за расизм

Матч сборных России и Южной Кореи состоялся в рамках отборочного олимпийского турнира и завершился победой россиянок со счётом 3:2. Стоит отметить, что российские волейболистки проиграли первые два сета и уступали в третьем с разницей в пять очков, но сумели переломить ход встречи.

Жест Бузато после победы сборной России в южнокорейской федерации назвали расистским и написали жалобу в Международную федерацию волейбола (FIVB). Сообщается, что южнокорейская сторона хочет добиться наказания для Бузато, чтобы предотвратить подобные эпизоды в будущем.

Позднее Бузато извинился за неоднозначный жест и заявил, что не хотел никого оскорбить. По словам главного тренера сборной России, подобным образом он "праздновал тот факт, что его команда добилась путёвки на Олимпийские игры в Японию".

"Я ко всем нациям отношусь с большим уважением. У меня огромный стаж работы в волейболе, в моем списке уже шесть Олимпиад, и ни разу не было ко мне претензий", - добавил он.