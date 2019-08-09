Бездомных становится меньше, но не утром в первом трамвае

Хотя и в общественном транспорте запрещено ездить в пахнущей одежде или под воздействием опьяняющих веществ, выпившие бездомные, пахнущие мочой, алкоголем и нечистотами, неоднократно портили поездку. Если ехать нужно далеко, то нужно выбирать: терпеть или выйти из транспорта и ждать следующий. Контролеры Rīgas satiksme и муниципальная полиция сильно много сделать не могут - высаживают пахучего пассажира, который идет на следующую остановку и продолжает свой путь.

Даже если водитель транспорта скажет "бомжу" выйти из транспорта, в салоне будет еще долго вонять. Если случайно сядете на мокроту, оставленную бездомным, то эмоции, которые долго не пропадут - гарантированы.

Rīgas satiksme говорит, что есть два пути решения:

1. Пассажир может сразу же идти к водителю транспорта и сообщать о проблеме. В этом случае обязанность водителя проинформировать диспетчера, который примет решение, как действовать дальше;

2. Пассажир может сообщить в полицию о ситуации. Муниципальная полиция разработала специальное приложение, которое можно также использовать, сообщая о нежелательных личностях в общественном транспорте.

Точное количество бездомных в Риге неизвестно, поясняет представитель департамента благосостояния Рижской думы Лита Брице.

Пять лет назад, когда считали "пасынков жизни", цифра достигла 3 000. В настоящее время это число сократилось, благодаря тому, что вырос общий уровень благосостояния, поясняет Брице.

"Летом их больше замечаешь, так как они выходят в общественные места. Зимой бездомные проводят время в приюте и переезжают в садовые домики". В прошлом зимнем сезоне в приютах семи городов в среднем содержали 585 человек в день - на 3% меньше, чем в прошлом сезоне. Приюты, которые ближе к центрам городов, где также предоставляют услуги людям, находящимся под воздействием алкоголя, пользуется наибольшим спросом у клиентов.

У 12% бездомных имеются душевные расстройства.

Летом количество клиентов приютов становится меньше. В начале августа во всех Рижских ночных приютах в общей сложности ночевали около 200 человек в день. 92-х привезли сотрудники муниципальной полиции.

В свою очередь, например, в июне услугами ночных приютов в среднем в день пользовались 313 человек, что будет меньше на 30 человек или 11%, чем в июне прошлого года.

В июне Рижская муниципальная полиция доставляла людей в ночные приюты около 440 раз. Для сравнения, в июне 2018 года полиция привозила "собратьев по несчастью" 359 раз.

Галерея: Ночной приют общества Латвийского Красного креста (фото из архива TVNET)

Всего в приютах предусмотрено 885 мест, которые финансирует Рижская дума, однако, в случае необходимости, это число можно увеличить до 1000.