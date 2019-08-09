"Квартал 95" нашел актера на роль Зеленского

Издание пишет, что пародировать Зеленского на ближайшем выступлении студии "Вечерний квартал" будет экс-частник дуэта "Братья Шумахера" Юрий Великий. Но официального подтверждения пока нет.

"Сейчас это наиболее вероятная кандидатура, но точно будет известно именно на концерте "Вечернего Квартала" 13 августа", - цитирует источника СМИ.

Сам актер ранее опубликовал пародию на своей странице в Instagram, а 20 июня "Квартал 95" объявил о кастинге на роль Зеленского.

Ранее помощник президента Сергей Шефир заявил, что Владимир Зеленский вернется в "Квартал 95" по окончании срока своих полномочий.