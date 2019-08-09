"Квартал 95" нашел актера на роль Зеленского

Кинокомпания "Квартал 95" нашла актер на роль Владимира Зеленского, который ранее занимал место художественного руководителя. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на "Украинскую правду".
Издание пишет, что пародировать Зеленского на ближайшем выступлении студии "Вечерний квартал" будет экс-частник дуэта "Братья Шумахера" Юрий Великий. Но официального подтверждения пока нет.
"Сейчас это наиболее вероятная кандидатура, но точно будет известно именно на концерте "Вечернего Квартала" 13 августа", - цитирует источника СМИ.
Сам актер ранее опубликовал пародию на своей странице в Instagram, а 20 июня "Квартал 95" объявил о кастинге на роль Зеленского.
Ранее помощник президента Сергей Шефир заявил, что Владимир Зеленский вернется в "Квартал 95" по окончании срока своих полномочий.
Владимир Зеленский основал студию "Квартал 95" в 2003 году. До того, как был избран президентом он был худруком проекта. В сериале "Слуга народа" Зеленский сыграл учителя истории, которого выбрали в президенты Украины.