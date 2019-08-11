Более 64 ударов ножом и попытка спрятать труп: латвиец приговорен к 16 годам тюрьмы

Как указано в решении суда, в ноябре 2017 года осужденный вместе с двумя другими мужчинами распивал алкогольные напитки. В компании разразился конфликт, во время которого осужденный вместе со вторым мужчиной избили третьего товарища. Сначала пострадавшего били кулаками, а потом в ход пошли деревянные биты. В результате мужчине были нанесены телесные повреждения средней тяжести, у него была сломана локтевая кость.

Через неделю после инцидента виновник, будучи в состоянии алкогольного опьянения, снова поссорился с пострадавшим.

Мужчина десять раз ударил его по голове кулаком, а потом взял нож и нанес по крайней мере 64 удара ножом в область головы и шеи жертвы. Злоумышленник продолжал атаку до тех пор, пока не сломалось лезвие ножа - оно осталось в мозгу пострадавшего.

После этого мужчина взял второй нож и как минимум два раза ударил жертву ножом в грудную клетку. На этом злоумышленник не остановился и продолжил наносить ножевые ранения.

В свою очередь тремя днями позже к преступнику пришел его знакомый, который вместе с ним ранее избил погибшего. Приятели распивали алкоголь и решили спрятать труп жертвы. Для того, чтобы затруднить последующее опознание погибшего, мужчины отнесли труп на балкон, завернули его в одеяло и простыни и нанесли несколько ударов ножом в лицо покойника. Они также снова избили жертву деревянной битой.

Изначально дело рассматривалось Рижским районным судом, но после его решение было оспорено в Рижском окружном суде, который посчитал, что преступник должен отсидеть по крайней мере 16 лет в тюрьме, а также еще три года находиться под пробационным надзором. Кроме того мужчина должен выплатить компенсацию морального и материального ущерба в размере 18 200 евро.