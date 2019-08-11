Более 64 ударов ножом и попытка спрятать труп: латвиец приговорен к 16 годам тюрьмы

Рижский окружной суд приговорил к 16 годам заключения мужчину, который осужден за убийства. Во время совершения преступления злоумышленник нанес своей жертве по крайней мере 64 удара ножом. Мужчина также осужден за то, что за неделю до убийства он нанес тяжкие телесные повреждения погибшему. Об этом свидетельствует публично доступное решение суда.
Как указано в решении суда, в ноябре 2017 года осужденный вместе с двумя другими мужчинами распивал алкогольные напитки. В компании разразился конфликт, во время которого осужденный вместе со вторым мужчиной избили третьего товарища. Сначала пострадавшего били кулаками, а потом в ход пошли деревянные биты. В результате мужчине были нанесены телесные повреждения средней тяжести, у него была сломана локтевая кость.
Через неделю после инцидента виновник, будучи в состоянии алкогольного опьянения, снова поссорился с пострадавшим.
Мужчина десять раз ударил его по голове кулаком, а потом взял нож и нанес по крайней мере 64 удара ножом в область головы и шеи жертвы. Злоумышленник продолжал атаку до тех пор, пока не сломалось лезвие ножа - оно осталось в мозгу пострадавшего.
После этого мужчина взял второй нож и как минимум два раза ударил жертву ножом в грудную клетку. На этом злоумышленник не остановился и продолжил наносить ножевые ранения.
В свою очередь тремя днями позже к преступнику пришел его знакомый, который вместе с ним ранее избил погибшего. Приятели распивали алкоголь и решили спрятать труп жертвы. Для того, чтобы затруднить последующее опознание погибшего, мужчины отнесли труп на балкон, завернули его в одеяло и простыни и нанесли несколько ударов ножом в лицо покойника. Они также снова избили жертву деревянной битой.
Изначально дело рассматривалось Рижским районным судом, но после его решение было оспорено в Рижском окружном суде, который посчитал, что преступник должен отсидеть по крайней мере 16 лет в тюрьме, а также еще три года находиться под пробационным надзором. Кроме того мужчина должен выплатить компенсацию морального и материального ущерба в размере 18 200 евро.
В свою очередь его сообщник проведет в заключении два года и шесть месяцев. Ему назначен пробационный надзор на один год. Мужчина также должен будет выплатить компенсацию - 3000 евро.