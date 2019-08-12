Остапенко потерпела поражение в первом этапе турнира в США

В понедельник, 12 августа, вторая ракетка Латвии Алёна Остапенко со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 3:6 проиграла теннисистке из Казахстана Юлии Путинцевой в первом этапе турнира WTA Premier 5, который проходит в Цинциннати. Об этом сообщает агентство LETA.
В обновленном рейтинге WTA Остапенко занимает 75-ю позицию, в то время как её соперница Путинцева расположилась на 42-м месте.
За участие в первом этапе турнира Остапенко получит одно рейтинговое очко.
Матч длился 2 часа и 24 минуты. Теннисистка из Казахстана выполнила пять эйсов, допустила две ошибки при подаче и реализовала восемь брейков.
Между тем Остапенко сделала две подачи навылет, допустила 15 двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта.
В турнире в Цинциннати будет также участвовать первая ракетка Латвии Анастасия Севастова, которая в своём первом матче сыграет с россиянкой Светланой Кузнецовой.
Турнир в Цинциннати проходит до воскресенья, 18 августа.