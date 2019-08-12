Остапенко потерпела поражение в первом этапе турнира в США

В обновленном рейтинге WTA Остапенко занимает 75-ю позицию, в то время как её соперница Путинцева расположилась на 42-м месте.

За участие в первом этапе турнира Остапенко получит одно рейтинговое очко.

Матч длился 2 часа и 24 минуты. Теннисистка из Казахстана выполнила пять эйсов, допустила две ошибки при подаче и реализовала восемь брейков.

Между тем Остапенко сделала две подачи навылет, допустила 15 двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта.

В турнире в Цинциннати будет также участвовать первая ракетка Латвии Анастасия Севастова, которая в своём первом матче сыграет с россиянкой Светланой Кузнецовой.