Пн, 12.08.2019
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Остапенко потерпела поражение в первом этапе турнира в США

Алена Остапенко

ФОТО: Reuters/ScanPix

В понедельник, 12 августа, вторая ракетка Латвии Алёна Остапенко со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 3:6 проиграла теннисистке из Казахстана Юлии Путинцевой в первом этапе турнира WTA Premier 5, который проходит в Цинциннати. Об этом сообщает агентство LETA.

В обновленном рейтинге WTA Остапенко занимает 75-ю позицию, в то время как её соперница Путинцева расположилась на 42-м месте. 

За участие в первом этапе турнира Остапенко получит одно рейтинговое очко.

Матч длился 2 часа и 24 минуты. Теннисистка из Казахстана выполнила пять эйсов, допустила две ошибки при подаче и реализовала восемь брейков.

Между тем Остапенко сделала две подачи навылет, допустила 15 двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта. 

В турнире в Цинциннати будет также участвовать первая ракетка Латвии Анастасия Севастова, которая в своём первом матче сыграет с россиянкой Светланой Кузнецовой. 

Турнир в Цинциннати проходит до воскресенья, 18 августа.

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