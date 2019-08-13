Стиль гостей гала-концерта в Юрмале: "три поколения" президентов, Укупник и море роскошных дам в лучших нарядах

В юбилейный год организаторы подготовили особенную программу с участием ярчайших исполнителей со всего мира, которые подарили публике прекрасную музыку и незабываемые эмоции. Программа гала-концерта предусматривала разнообразие жанров - от любимой классики до удивительных музыкальных симбиозов. Как всегда, это был настоящий фейерверк новых, мощных и никого не оставляющих равнодушными музыкальных выступлений.