Стиль гостей гала-концерта в Юрмале: "три поколения" президентов, Укупник и море роскошных дам в лучших нарядах
11 августа грандиозным концертом завершился 15-й международный музыкальный фестиваль "Summertime - приглашает Инесса Галанте" - яркий праздник, которого всегда с нетерпением ждут поклонники и участники.
В юбилейный год организаторы подготовили особенную программу с участием ярчайших исполнителей со всего мира, которые подарили публике прекрасную музыку и незабываемые эмоции. Программа гала-концерта предусматривала разнообразие жанров - от любимой классики до удивительных музыкальных симбиозов. Как всегда, это был настоящий фейерверк новых, мощных и никого не оставляющих равнодушными музыкальных выступлений.
А какая публика собралась в концертном зале "Дзинтари" в этот летний вечер! Известные политики, бизнесмены, музыканты, медийные персоны...
В числе гостей были замечены сразу "три поколения" латвийских президентов - нынешний глава государства Эгил Левитс, а также его предшественники - Раймондс Вейонис и Валдис Затлерс с супругами,
российский композитор и исполнитель Аркадий Укупник, стилист и имидж-дизайнер Жанна Дубска, Интарс Бусулис и многие другие известные в Латвии персоны.
Смотрите фото - оцените стиль!
Больше фото - в нашей галерее!