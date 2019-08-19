Футбол с Владимиром Ивановым: Карнавал красивых голов в Даугавпилсе, Айегун - палач и слава Славову!

Про 26-й тур чемпионата Латвии по футболу можно сказать коротко - ни один из четырех прошедших матчей не разочаровал: была и борьба, и красивые голы, и неожиданные результаты. А еще он стал самым результативным туром третьего круга. Кажется, в "Вирслиге" зарождается новая интрига - претендентов на призовую тройку стало заметно больше. Всему виной очередная осечка РФШ, которой тут же воспользовались ее преследователи - и "Спартак", и "Вентспилс", и "Валмиера". А вот "Рига" заметно ускоряется навстречу золотым медалям.
Хочется начать с красивого, а потому не могу не восхититься в очередной раз шедеврами, которые подарили латвийскому зрителю футболисты юрмальского "Спартака", обыгравшие в гостях "Даугавпилс" со счетом 3:2. Я и раньше обращал внимание на то, каким образом молодые ноунеймы "Спартака" добиваются успеха. Не стала исключением и прошедшая игра - что ни гол, то сказка, которыми можно долго любоваться. Для эстетов футбола - то, что надо.
⏯️ VIDEO: Spēles @BFC_Daugavpils - @fkspartaks (2:3) vārtu guvumu video!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) August 17, 2019
⚽️ BFC: Nnamdi Chinonso Offor (51'), Idowu Akintola (80')
⚽️ SPA: Sergei Eremenko (10'), Nemanja Belaković (38', 59')#Virsliga2019 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/spZZbOglGh
В отчетном поединке матч на "Целтниексе" украсили мячи, забитые Сергеем Еременко и Неманьей Белаковичем. Все три гола - на исполнение с дальних расстояний. В последнем случае 22-летний серб аккуратно положил мяч в самую девятку со штрафного. К чести "Даугавпилса", хозяева поля приняли вызов, и ответили двумя точными ударами. Но их не хватило даже на ничью. Вот почему клуб из Латгале остается на предпоследней, восьмой позиции, а "Спартак" поднимается на третью. Что самое удивительное, при этом разница забитых и пропущенных мячей у "Спартака" остается отрицательной (36:37).
Не дремлет и "Валмиера", у которой тоже есть мастера, способные поразить ворота в красивом стиле. В домашнем поединке с "Елгавой" (3:1) дубль оформил португальский полузащитник Дуарте Родригес, причем счет он открыл не менее эффектным ударом в середине первого тайма, когда мяч вонзился в самый верхний угол ворот. А на 79-й он вновь вывел свою команду вперед. В составе "Валмиеры" в тот вечер тон задавали легионеры, когда еще через несколько минут все вопросы снял гол защитника из Ганы Офосу Аппии.
⏯️ VIDEO: @vgvia_futbols - @fkjelgava (3:1) vārtu guvumu video!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) August 17, 2019
⚽️ VAL: Jorge Duarte Mendes Teixeira (27', 79'), Ofosu Appiah (84')
⚽️ JEL: Igors Kozlovs (42')#Virsliga2019 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/1QeWQWtH80
А значит "Елгава" снова, в третий раз, не может одолеть валмиерчан, застревая внизу турнирной таблицы. Для кучности в верхней ее части еще не хватало победы "Вентспилса", и она пришла. Команда под руководством Игоря Клесова на домашнем стадионе порадовала своих болельщиков, которые, как мне представляется, сильно огорчились после 0:6 на выезде от португальского "Гимарайнша". На этот раз для "желто-синих" все закончилось благополучно крупной победой со счетом 3:0.
В самый нужный момент в составе "Вентспилса" свой класс показал Тосин Айегун, тоже оформивший дубль, уже третий по счету в этом туре, повторив достижения Белаковича и Родригеса. Его два гола на 72-й и 89-й минутах, когда он издевательски разбирался с защитой гостей, были вполне логичными (с десятью голами он снова единолично возглавил список бомбардиров "Вирслиги").
⏯️ VIDEO: Noskaties @fkventspils_ visu 3 vārtu guvumu video šīs dienas spēlē pret @RFSDaily !— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) August 18, 2019
⚽️ Ingars Stuglis (8'), Tosin Aiyegun (71', 89')#Virsliga2019 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/w3guRMaIG2
Итак, "Вентспилс" берет три очка, а значит ситуация наверху запуталась еще больше. Скажу даже так - РФШ теперь не может чувствовать себя спокойно ни в коем случае. И тут речь идет не столько о том - быть РФШ на втором месте или нет. Сейчас, под занавес третьего тура, команде Вальдаса Дамбраускаса надо думать о другом - как вообще не вылететь из еврокубковой зоны, то есть не опуститься ниже четвертого места, так как "Спартак" и "Вентспилс" по потерянным очкам отстают от РФШ всего на один балл.
Судите сами: у РФШ после поражения в Вентспилсе остается 41 очко после 24 игр, но в затылок дышат "Спартак" - 37 (после 23 игр), "Вентспилс" - 34 (22) и "Валмиера" - 33 (23). Каково!
Если первая дуэль тура с участием курземского клуба и одного из лидеров "Вирслиги" из столицы закончилась полнейшей капитуляцией рижан, то во встрече "Риги" и "Лиепаи" на сконтовском стадионе, а этот матч завершал программу 26-го тура, было по-другому. Как? Уровень турнира сегодня таков, что даже лидеру одной левой обыграть шестую команду чемпионата не получится.
Наставник "Риги" Михаил Конев, надо признать, выставил на матч не самый оптимальный состав (свою первую игру в "Вирслиге" в составе рижан, к примеру, провел Владимир Камеш). Что было понятно - уже 22-го числа чемпион Латвии играет на выезде с "Копенгагеном" в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы. Так что у "Лиепаи" был шанс ущипнуть лидера первенства.
До 82-й минуты счет на табло оставался 0:0, пока за дело не взялся еще один из новобранцев команды, вышедший на замену во втором тайме Мирослав Славов, который отлично воспользовался своим баскетбольным ростом (197 см). Удар головой украинца из пределов штрафной площади незадолго до финального свистка и решил исход этой дуэли.
⏯️ VIDEO: @RigaFC_Official vārtu guvums šī vakara spēlē pret @LiepajaFK !— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) August 18, 2019
⚽️ Myroslav Slavov (82')#Virsliga2019 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/Ki1YEd3L8V
Итог - трудовая победа рижан со счетом 1:0 ("Рига" в этом сезоне обыгрывает лиепайчан уже в третий раз). "Рига" еще дальше уходит в отрыв за своим вторым титулом...