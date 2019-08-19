Футбол с Владимиром Ивановым: Карнавал красивых голов в Даугавпилсе, Айегун - палач и слава Славову!

Хочется начать с красивого, а потому не могу не восхититься в очередной раз шедеврами, которые подарили латвийскому зрителю футболисты юрмальского "Спартака", обыгравшие в гостях "Даугавпилс" со счетом 3:2. Я и раньше обращал внимание на то, каким образом молодые ноунеймы "Спартака" добиваются успеха. Не стала исключением и прошедшая игра - что ни гол, то сказка, которыми можно долго любоваться. Для эстетов футбола - то, что надо.

В отчетном поединке матч на "Целтниексе" украсили мячи, забитые Сергеем Еременко и Неманьей Белаковичем. Все три гола - на исполнение с дальних расстояний. В последнем случае 22-летний серб аккуратно положил мяч в самую девятку со штрафного. К чести "Даугавпилса", хозяева поля приняли вызов, и ответили двумя точными ударами. Но их не хватило даже на ничью. Вот почему клуб из Латгале остается на предпоследней, восьмой позиции, а "Спартак" поднимается на третью. Что самое удивительное, при этом разница забитых и пропущенных мячей у "Спартака" остается отрицательной (36:37).

Не дремлет и "Валмиера", у которой тоже есть мастера, способные поразить ворота в красивом стиле. В домашнем поединке с "Елгавой" (3:1) дубль оформил португальский полузащитник Дуарте Родригес, причем счет он открыл не менее эффектным ударом в середине первого тайма, когда мяч вонзился в самый верхний угол ворот. А на 79-й он вновь вывел свою команду вперед. В составе "Валмиеры" в тот вечер тон задавали легионеры, когда еще через несколько минут все вопросы снял гол защитника из Ганы Офосу Аппии.

А значит "Елгава" снова, в третий раз, не может одолеть валмиерчан, застревая внизу турнирной таблицы. Для кучности в верхней ее части еще не хватало победы "Вентспилса", и она пришла. Команда под руководством Игоря Клесова на домашнем стадионе порадовала своих болельщиков, которые, как мне представляется, сильно огорчились после 0:6 на выезде от португальского "Гимарайнша". На этот раз для "желто-синих" все закончилось благополучно крупной победой со счетом 3:0.