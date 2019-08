Фото: Серябкина показала роскошную фигуру в прозрачном белье

View this post on Instagram

Часто вижу комментарии, где девчонки и парни спрашивают о том, как стать увереннее в себе... Начните с любви к самим себе. Попытайтесь понять и принять, что каждый из вас – особенный человек, который может привнести в этот мир что-то уникальное. Любите свои настоящие мысли, своё тело таким, какое оно есть, свои поступки от сердца. Гоу начнём прямо сейчас. Подойдите к зеркалу, посмотрите на себя. Какую часть тела вы любите больше всего? Каким своим достижением гордитесь? И вообще, что вам в себе самих нравится больше? Ищите каждую деталь. Делитесь мыслями здесь 🦋