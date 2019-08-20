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Не пропустите! Под эгидой Музея моды создан спектакль о жизни Коко Шанель
Консультант по костюмам - историк моды Александр Васильев

ФОТО: EPSON/SIPA/Scanpix/пресс-фото/коллаж Русского TVNET

Уже совсем скоро, 6 и 8 сентября, на Малой сцене Рижского русского театра им. Михаила Чехова состоится премьера спектакля "Chanel Nr. 1". В его основу лег рассказ о пути легендарной женщины, жизнь которой была окутана тайнами и вымыслами, возникшими не без ее участия. Спектакль создан под эгидой Музея моды, консультант по костюмам - Александр Васильев.

Коко Шанель часто называют самым загадочным модельером в истории. Беспощадный новатор, ломающий стереотипы, и яростный борец за истинное искусство - Коко прожила сложную жизнь, полную драм, побед и поражений.

Никому не нужная, бесконечно одинокая и непонятая в молодости, она всю жизнь доказывала свою состоятельность как личности и художника,

всегда плыла против течения, движимая страстным желанием разрушить границы, которыми жестко очерчивалось положение женщин того времени.

Фото: За что бы Шанель могла обижаться на Лагерфельда?

  • Ее натура полна противоречий. Маленькая, худенькая женщина, обладающая железным характером; вышедшая из низов, но добившаяся признания королевских особ и первых леди; коллаборационистка, но и гордость Франции; расчетливый делец, но щедрый меценат; не знающая пощады к врагам и конкурентам, но умеющая любить и прощать.

Действие спектакля начинается с эпизода, когда Шанель, которой исполнилось уже 70 лет (!), возвращается из изгнания и показывает новую коллекцию, освистанную публикой. Кончилась Вторая мировая война, и Кристиан Диор в 1947 году покорил мир моды, предложив хрупкую, нежную и похожую на цветок женщину в стиле new look. Шанель видела женщину другой и предлагала совсем другой образ.

Она не сдалась и в ответ на критику создала свой знаменитый комплект из юбки и жакета, который впредь ассоциируется с ее именем и безупречным стилем.

В ролях:

  • Габриэль Шанель - Наталия Щеглова,
  • Коко Шанель - Ирина Степанова,
  • Марк, директор Дома Шанель, Жан Этьен Бальсан, Артур Кейпл Бой, Поль Пуаре, Великий князь Дмитрий Павлович, Эрнест Бо, представитель Комитета по чистке - Николай Шестак.

Автор сценического материала - Игорь Якимов.

Режиссер - Вадим Гроссман.

Консультант по костюмам - Александр Васильев.

Художник - Наталья Музычкина.

Композитор - Андрей Александров.

Балетмейстер - Анна Роменкова.

  • Спектакль на русском языке. Премьера состоится 6 и 8 сентября в 19.00 на Малой сцене Рижского русского театра им. Михаила Чехова. Билеты можно купить в кассах Biļešu serviss.

ФОТО: Пресс-фото

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