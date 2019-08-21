Вы видели эту красотку?! Внучка Михаила Боярского впечатлила пышным бюстом в бикини

20-летняя дочь Сергея Боярского и его супруги, тоже Екатерины, несмотря на юный возраст, уже пользуется популярностью в соцсетях - на ее аккаунт в Instagram подписаны 9,5 тысячи человек.

Девушка часто делится с подписчиками фото из спортивного зала, со светских мероприятий, а также радует их семейными фотографиями.

В мае Катя впервые вышла на красную дорожку - вместе с дедушкой Михаилом Боярским и бабушкой Ларисой Луппиан она посетила фестиваль "Виват кино России!".

Сейчас Екатерина Боярская наслаждается отдыхом на одном из турецких курортов. Море, солнце, пальмы... Отличный повод устроить фотосессию в бикини, тем более когда есть что показать!

На одном из снимков девушка позирует в розовом бикини с оригинальным дизайном плавок на веранде с красивым видом на сад. "Часть твоего сердца", - так подписала она этот кадр.

Стройные ноги, подтянутый животик, бронзовый загар... Однако особо пристальное внимание пользователей Сети привлек пышный бюст Екатерины.

Новое фото не оставило равнодушными ни подписчиков девушки, ни прессу. За считаные минуты ее снимок облетел российские СМИ. Вероятно, излишнее внимание пришлось не по душе Екатерине, поэтому она закрыла возможность комментировать этот кадр.