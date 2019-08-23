Пт, 23.08.2019
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Ели печенье и пили кофе: в Риге двое детей три дня жили абсолютно одни

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В Риге в одной из квартир сотрудницы социальной службы обнаружили двух детей, оставленных в абсолютном одиночестве. Дети прожили без присмотра три дня, сообщает передача Degpunktā.

Работницы социальной службы констатировали, что в квартире на улице Бривибас в Риге абсолютно одни оставлены двое детей - 14-летний мальчик и его брат, которому два года. Несмотря на то, что продукты в холодильнике были, дети ели печенье и пили кофе.

Сотрудницы социальной службы вызвали и работников полиции.

14-летний мальчик рассказал социальной службе и полиции, что мать не появлялась уже три дня. Однако она пыталась успокоить детей по телефону - она звонила каждые три часа и обещала, что скоро придет домой.

В квартиру вызвали и бригаду неотложной помощи, которая доставила детей в больницу, чтобы убедиться, что они здоровы.

К сожалению, с матерью ни стражам поряда, ни сотрудникам социальной службы связаться не удалось.

По факту произошедшего начато дело о невыполнении обязанностей по заботе о детях.

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