Ели печенье и пили кофе: в Риге двое детей три дня жили абсолютно одни

Работницы социальной службы констатировали, что в квартире на улице Бривибас в Риге абсолютно одни оставлены двое детей - 14-летний мальчик и его брат, которому два года. Несмотря на то, что продукты в холодильнике были, дети ели печенье и пили кофе.

Сотрудницы социальной службы вызвали и работников полиции.

14-летний мальчик рассказал социальной службе и полиции, что мать не появлялась уже три дня. Однако она пыталась успокоить детей по телефону - она звонила каждые три часа и обещала, что скоро придет домой.

В квартиру вызвали и бригаду неотложной помощи, которая доставила детей в больницу, чтобы убедиться, что они здоровы.

К сожалению, с матерью ни стражам поряда, ни сотрудникам социальной службы связаться не удалось.