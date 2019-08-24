В Латвии продолжает снижаться число врачей

За последние шесть лет число врачей уменьшилось примерно на 6%. Согласно данным SPKC, в 2014, 2015 и 2016 году число медиков ежегодно уменьшалось на 1%, однако в 2017 году число медиков снизилось уже на 1,3%, а в 2018 году - почти на 2%.

В прошлом году в Латвии работало 6568 врачей, что на 132 врача меньше, чем годом ранее. В 2018 году существенное снижение числа врачей было зарегистрировано в Риге, однако в столице остается самое большое число врачей на 10 тысяч жителей, а именно 64,7 врача.

В прошлом году в Риге работало 62% всех врачей Латвии или 4094 врача, что на 108 врачей меньше, чем в 2017 году.

В региональном разрезе наибольшее число врачей на 10 тыс. жителей, а именно 22,6 врача, в прошлом году было зарегистрировано в Латгале. В прошлом году в Латгале работали 589 врачей, что на одного врача больше, чем в 2017 году.

Наименьшее число врачей на 10 тыс. жителей, составляющее 18,8 врача, в прошлом году было зарегистрировано в Земгале. В 2018 году в Земгале работали 433 врача, что на одного врача меньше, чем в 2017 году.

В Видземе в прошлом году на 10 тыс. жителей приходилось 22,4 врача, а в Курземе - 20,7 врача.

В целом по Латвии в прошлом году на 10 тыс. жителей приходилось 34,2 врача и 33,7 практикующих врача. В прошлом году в Латвии насчитывалось 6472 практикующих врача.

Как сообщалось ранее, в латвийских больницах и Службе неотложной медицинской помощи (NMPD) не хватает более 1000 врачей, медсестер и других специалистов, заявили руководители медицинских учреждений на заседании комиссии Сейма по труду и социальным делам.

Руководитель NMPD Лиене Ципуле информировала, что в службе 587 вакансий, что составляет 20% от общего числа необходимых специалистов.

Служба решает проблему нехватки кадров за счет студентов и ассистентов, а также сверхурочной работы, что оборачивается дополнительными расходами.

Руководитель Восточной клинической университетской больницы Имант Паэглитис рассказал, что на 31 июля в учреждении было 307 вакансий - примерно 10% от общего количества работников. В больнице не хватает 18% врачей, 8% медсестер и 7% помощников медсестер.

Руководитель отдела кадров Клинической университетской больницы им. Страдиньша Ундине Бушмейстере рассказала, что в больнице 309 вакансий. Больше всего не хватает анестезиологов-реаниматологов, кардиологов, радиологов, медсестер по анестезиологии и неотложной помощи.

В Детской клинической больнице, по словам председателя правления Валтса Аболса, не хватает 155 работников. Не хватает операционных сестер, неонатологов, детских психиатров.

Член правления Даугавпилсской региональной больницы Григорий Семенов сообщил, что больше всего не хватает анестезиологов-реаниматологов, а также хирургов и неврологов. Кроме того, его тревожит старение персонала - много врачей предпенсионного возраста, в больнице работает 79-летний инфектолог, пожилые врачи часто болеют.