Баста, Алексей Ягудин, Олег Газманов, Иосиф Пригожин и другие звезды соберутся на шоу "Импровизация"

Певцы и актеры, спортсмены и блогеры, экстрасенсы и дрессировщики, комики и телеведущие и просто смешные селебрити. За три года в "Импровизации" кого только не было! Но с 27 августа шоу берет новую высоту!

ФОТО: Пресс-фото

Дмитрий Позов, актер шоу "Импровизация": "Если приоткрыть тайну и заинтриговать, то в новом сезоне будут неожиданные гости. Они всегда неожиданные, но в этот раз особенно. Поверьте, некоторых из них будет очень непривычно видеть на ТНТ, и это прикольный эксперимент".

ФОТО: Пресс-фото

В новых выпусках боевое крещение импровизацией пройдут Алексей Ягудин, Олег Газманов, Иосиф Пригожин, Баста и другие звездные гости.

Самих актеров шоу — Антона Шастуна, Дмитрия Позова, Арсения Попова и Сергея Матвиенко — также ждут новые испытания.

Например, в любимой народной забаве "Шокеры", где актеры получают удар током за то, что произносят запрещенные ведущим буквы, — будут серьезно ужесточены правила. А это значит, что теперь эта импровизация будет еще больнее, а значит еще смешнее.