Ученые сделали шаг к тому, чтобы предсказывать смерть по анализам крови

Анализы крови могут стать лучшей целью таких проверок, так как их легко получить, а лаборатории хорошо оборудованы, чтобы их можно было исследовать.

Новейшие достижения ученых описаны в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature Communications.

Ученые говорят, что в пациентской группе из 44 тысяч человек анализы крови с точностью до 80% смогли предсказать риски смерти в ближайшие 10 лет.

Пациентам было от 18 до 109 лет, и после того, как они сдали исследователям анализы крови, за ними следили последующие 16 лет. Ученые проанализировали группу из 226 метаболитов, это вещества, которые появляются в результате обмена веществ. Из них ученые выделили 14 метаболитов, которые, по их мнению, дают довольно ясную информацию о рисках здоровья каждого пациента и риске умереть в ближайшие 10 лет.

В конце ученые сравнили анализы пациентов, умерших во время исследования, с теми, кто остался жив.

Связь между этими 14 факторами и смертностью осталось тесной даже после того, как ученые оценили другие факты, которые могли повлиять на смертность, к примеру, пол, возраст и причина смерти.