Футбол с Владимиром Ивановым: Концерт Дебелко, "курземский котел" для Старкова и вечная ценность "Метты"

Центральной встречей тура можно было считать игру в Юрмале, где местный "Спартак", шедший к тому моменту на четвертом месте, дома принимал "Ригу". Казалось бы, вот он шанс для "курортников" прервать традицию проигрывать действующему чемпиону страны с крупным счетом (в первых двух матчах - 0:4 и 1:6), вот она возможность для команды Нунцио Дзаветтьери наконец-то по-настоящему укусить фаворита, поймать его на том, что впереди у "Риги" ответственнейшая домашняя игра раунда плей-офф Лиги Европы с "Копенгагеном", а потому матч со "Спартаком" у команды Михаила Конева точно не будет в приоритете. Но, кажется, я ошибся, переоценив силу "Спартака", с которым в одиночку быстро разобрался украинский форвард Роман Дебелко, который в тот вечер точно не шутил.

Гренадер Дебелко явно соскучился по игре из-за вынужденного простоя в Лиге Европы (первый матч с "Копенгагеном" на выезде он пропускал из-за дисквалификации). За какие-то 19 минут - с десятой по 29-ю, он смог дать концерт, оформить хет-трик и уже к середине первого тайма снять все вопросы о победителе.

Первый гол - с пенальти, второй - воспользовался "подарком" одного из защитников "Спартака", третий - после навеса Ивана Лукьянова четко пробил головой по воротам обескураженного Евгения Неругала. Вот и получите 3:0!

Отыграв весьма плодотворно первые 45, на вторые он уже не вышел, замененный своим не менее фактурным соотечественником Мирославом Славовым. Тот тоже молчать не стал, забив мяч на 63-й минуте. Впрочем, на этот раз разгрома все равно не случилось. Всему виной - ошибка на выходе резервного вратаря "Риги" Максима Уваренко. Спартаковец Айвар Эмсис на 71-й минуте и установил окончательный результат - 4:2 в пользу "Риги" (в трех матчах этого сезона рижане обыгрывают "Спартак" с общим счетом 14:3).

ФОТО: Zigismunds Zālmanis (Riga FC)

Впрочем, я уже в предвкушении матча следующего тура, в котором "Спартак" будет принимать "Вентспилс". Итак, "Рига" набирает 50 очков. И это после 23 матчей. У пропускавшей этот тур РФШ, которая идет следом - 41 очков после 24 встреч. Вот и считайте...

Считать приходится и остальным. Например, по итогам курземского дерби "Лиепая" Александра Старкова терпит в "Вирслиге" четвертое поражение кряду и шестое вообще, если считать матчи Лиги Европы и Кубка Латвии. На этот раз на домашнем стадионе "Даугава" от "Вентспилса" со счетом 1:2. Как такое произошло?