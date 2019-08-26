Футбол с Владимиром Ивановым: Концерт Дебелко, "курземский котел" для Старкова и вечная ценность "Метты"

Футболисты "Риги" еще дальше убегают от РФШ и, кажется, до второго титула подряд им теперь уже рукой подать, "Вентспилс" и "Спартак" продолжают ожесточенный спор за призовую тройку или еврокубковую зону, "Лиепая" никак не может выйти из кризиса и терпит четвертое поражение кряду, на этот раз в принципиальном курземском дерби, аутсайдер чемпионата Латвии "Метта" так и закончил третий круг без побед. Таким получился 27-й тур "Вирслиги", матчи которого прошли в минувшие выходные дни в Лиепае, Елгаве, Слоке и Риге.
Центральной встречей тура можно было считать игру в Юрмале, где местный "Спартак", шедший к тому моменту на четвертом месте, дома принимал "Ригу". Казалось бы, вот он шанс для "курортников" прервать традицию проигрывать действующему чемпиону страны с крупным счетом (в первых двух матчах - 0:4 и 1:6), вот она возможность для команды Нунцио Дзаветтьери наконец-то по-настоящему укусить фаворита, поймать его на том, что впереди у "Риги" ответственнейшая домашняя игра раунда плей-офф Лиги Европы с "Копенгагеном", а потому матч со "Спартаком" у команды Михаила Конева точно не будет в приоритете. Но, кажется, я ошибся, переоценив силу "Спартака", с которым в одиночку быстро разобрался украинский форвард Роман Дебелко, который в тот вечер точно не шутил.
Гренадер Дебелко явно соскучился по игре из-за вынужденного простоя в Лиге Европы (первый матч с "Копенгагеном" на выезде он пропускал из-за дисквалификации). За какие-то 19 минут - с десятой по 29-ю, он смог дать концерт, оформить хет-трик и уже к середине первого тайма снять все вопросы о победителе.
⚽️⏯️ VIDEO: Spēles @fkspartaks - @RigaFC_Official (2:4) vārtu guvumu video!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) August 25, 2019
SPA: Onyebuchi Opara (44'), Aivars Emsis (71')
RIG: Roman Debelko (10', 24', 29'), Myroslav Slavov (63')#Virsliga2019 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/f2qDzBlgVR
Первый гол - с пенальти, второй - воспользовался "подарком" одного из защитников "Спартака", третий - после навеса Ивана Лукьянова четко пробил головой по воротам обескураженного Евгения Неругала. Вот и получите 3:0!
Отыграв весьма плодотворно первые 45, на вторые он уже не вышел, замененный своим не менее фактурным соотечественником Мирославом Славовым. Тот тоже молчать не стал, забив мяч на 63-й минуте. Впрочем, на этот раз разгрома все равно не случилось. Всему виной - ошибка на выходе резервного вратаря "Риги" Максима Уваренко. Спартаковец Айвар Эмсис на 71-й минуте и установил окончательный результат - 4:2 в пользу "Риги" (в трех матчах этого сезона рижане обыгрывают "Спартак" с общим счетом 14:3).
Впрочем, я уже в предвкушении матча следующего тура, в котором "Спартак" будет принимать "Вентспилс". Итак, "Рига" набирает 50 очков. И это после 23 матчей. У пропускавшей этот тур РФШ, которая идет следом - 41 очков после 24 встреч. Вот и считайте...
Считать приходится и остальным. Например, по итогам курземского дерби "Лиепая" Александра Старкова терпит в "Вирслиге" четвертое поражение кряду и шестое вообще, если считать матчи Лиги Европы и Кубка Латвии. На этот раз на домашнем стадионе "Даугава" от "Вентспилса" со счетом 1:2. Как такое произошло?
"Вентспилс" в первом тайме просто задавил лиепайчан своим напором, характером, настроем. Настолько, что хозяева поля и голову не могли поднять (в первом тайме удары по воротам - 13:0 в пользу "Вентспилса", в начале второго тайма 18:0, по всей игре - 25:5). Это, кстати, признал на послематчевой пресс-конференции и сам главный тренер "Лиепаи" Александр Старков, команда которого после очередной осечки, кажется, потеряла все шансы на еврокубки. Отставание "Лиепаи" от третьей позиции, на которой располагается как раз "Вентспилс" - уже девять очков (у "желто-синих" игра еще в запасе). Согласитесь, "Лиепае" нереально с такой игрой в четвертом круге совершить спурт.
⏯️ VIDEO: Noskaties spēles @LiepajaFK - @fkventspils_ (1:2) vārtu guvumu video!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) August 24, 2019
⚽️ LIE: Kristers Tobers (83')
⚽️ VEN: Ingars Stuglis (37'), Eduards Tīdenbergs (63')#Virsliga2019 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/7ZawcK8rrY
Правда, это не означает, что Старков вместе со своим верным помощником Юрием Шевляковым покинет свой пост после окончания сезона. Уверен, он шел в "Лиепаю" работать на долгосрочную перспективу, а не на сиюминутный результат.
Боссы команды прежде всего заинтересованы в создании совершенно нового коллектива, и наверняка не будут делать скоропалительных выводов. Так должно быть во всяком случае. И я более чем уверен, что даже оставшись на шестой позиции, именитому тренеру ничего не угрожает.
Нечего боятся и главному тренеру "Метты" Андрису Рихертсу, который в "Вирслиге" является самым непотопляемым. Каждый год "Метта" - худшая, но это никак не влияет на карьеру ее "вечной ценности" в лице этого специалиста. Вот и в этом году "студенты" находятся на привычном для себя последнем месте, завершив третий круг домашней ничьей с "Валмиерой" - 0:0 и, соответственно, без побед (четыре ничьи и четыре поражения). Но и у кого поднимется рука бросить камень в огород "Метты"?
Команда Рихертса как может, так и играет со своими ресурсами. То же самое относится и к дебютанту "Вирслиги" из Даугавпилса. На этот раз команда Виктора Мороза дважды вела по ходу матча с "Елгавой" на выезде, но все равно наиграла только на ничью. Итог - 2:2 (это первое завоеванное очко "Даугавпилса" в противостоянии с "Елгавой" в нынешнем сезоне), и каждый из соперников остается при своих: "Елгава" на седьмом месте, "Даугавпилс" - на восьмом.
⏯️ VIDEO: Spēles @fkjelgava - @BFC_Daugavpils (2:2) vārtu guvumi:— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) August 25, 2019
⚽️ JEL: Maxim Votinov (5'), Dāvis Indrāns (58')
⚽️ BFC: Nnamdi Chinonso Offor (2'), Kaspars Kokins (23')#Virsliga2019 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/7jqke5AKPr