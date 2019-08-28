65-летняя Любовь Успенская показала, как загорает топлес в откровенной позе

Любовь Успенская - королева не только шансона, но и эпатажа. То она рассказывает о молодых любовниках, которых прячет в своей московской квартире, то сообщает о намерении родить второго ребенка (в свои 65 лет!), а то и вовсе устраивает откровенные фотосессии на пляже.

Сейчас Успенская отдыхает в Баку.

Расслабляться на пляже ей особенно некогда, ведь даже во время отпуска она дает концерты и не отказывается от выступлений в гостеприимном Азербайджане.

Впрочем, иногда артистка все-таки позволяет себе погреться на солнышке, о чем непременно сообщает в своем Instagram с приложением фото. Так случилось и накануне днем.

Свежий пляжный кадр звезды за считаные минуты набрал огромное количество лайков и не меньше комментариев. Еще бы!

На фото Успенская предстала полностью обнаженной, не считая ярко-красных трусиков от бикини. Более того, она приняла столь откровенную позу, что многие просто растерялись.

Стройные ножки, тонкая талия, безупречная кожа... Сзади - просто девочка! Некоторые даже приняли Любовь за ее дочку Татьяну.

"Да, я помню, как я давала совет не загорать! Но в Москве так не хватает солнца, что решила за отдых хоть разок получить порцию витамина D. Но лицо - прячу! Берегу! Даже ручками прикрыла. Все остальное открыла", - кокетливо подписала этот снимок певица.

"Ну хороша", "У красоты возраста нет, у красоты есть фотошоп", "Чтоб я так в 65 загорала", - пишут комментаторы.