К борьбе с протестами в Москве планируют привлечь ветеранов Донбасса

Отвечать за вывод людей действительно будет не московское, а федеральное руководство "Центрального казачьего войска" (ЦКВ), сказал "Медузе" ветеран МВД, осведомленный о ведущихся переговорах: "Выйдут люди [главы ЦКВ Ивана] Миронова". В свою очередь в "Центральном казачьем войске" портал добиться ответа не сумел.

"Намечается движуха, — утверждает один из кандидатов в Мосгордуму, попросивший не указывать его имя (идет как самовыдвиженец). — Противной стороной на митингах теперь будут компания из казачества и Бородай".

Об участии главы "Союза добровольцев Донбасса" (СДД) Александра Бородая в подготовке к будущим митингам "Медузе" рассказали также ветеран МВД и собеседник, близкий к ФСБ: "В администрации сейчас все как раз выходят из отпусков — может быть, выделят средства на проект".

Эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников не исключает, что в администрации президента могут рассматриваться такие меры: "Они же пытаются комбинировать разные методы. Вот эта история с отзывом депутатов из отпуска, чтобы учредить и наполнить комиссию по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела России и найти доказательства такого вмешательства — это гуманитарная часть решения проблемы. А есть репрессивная часть — и, может быть, они действительно всерьез это рассматривают".

На акции 31 августа 2019 года казаки и представители СДД не появятся, утверждает осведомленный о ведущихся переговорах ветеран МВД.

Если общественники и выйдут на митинги, то только на несогласованные, считают двое собеседников "Медузы". Причем костяк составит не реестровое казачество или действующие члены союза добровольцев, а люди, специально привлеченные к акции.

Одетые в казачью форму люди из Подмосковья и раньше участвовали в столичных протестах, рассказывает близкий к ФСБ собеседник "Медузы": "Например, махали нагайками в прошлом мае". 5 мая 2018 года в Москве прошла акция протеста "Он нам не царь", организованная Алексеем Навальным.