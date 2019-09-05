Павел Глоба назвал самые неудачные дни для каждого знака Зодиака

Овен. Неудачным днем для Овнов является пятница. Астролог советует представителям этого знака Зодиака посвящать пятницу отдыху и не планировать ничего важного.

Телец. Самый неблагоприятный день для Тельцов - это вторник.

Вы можете ввязятся в конфликт или испытать эмоциональное напряжение. Это точно не ваш день. Постарайтесь не посвящать его значимым событиям.

Близнецы. Для Близнецов тяжелым является понедельник. Успех в этот день точно не на вашей стороне. Астролог советует тпустить ситуацию и дождаться более благоприятных дней для решения проблем.

Рак. Для Раков, по словам Павла Глобы, нет одного неудачного дня, но они могут испытывать беспокойство, когда Луна меняет свою форму.

Ракам необходимо следить за Полнолуним и Новолунием и не заниматься в эти дни тяжелым трудом - ни физическим, ни интеллектуальным.

Лев. Львов преследуют неудачи по субботам. В этот день представители самого царственного знака зодиакального круга демонстрируют не самые лучшие свои качества.

Астролог советует Львам не начинать в этот день важные дела, чтобы не испортить свою репутацию.

Дева. Девы могут проявлять агрессию в последние дни месяца. Так же, как у Раков, у них нет определенного неудачного дня на неделе.

Павел Глоба рекомендует представителям этого знака зодиакального круга максимально завершить важные дела к концу месяц и как следует отдохнуть.

Весы. У Весов наименее удачный день - вторник. Именно тогда они наиболее раздражены и даже агрессивны. Постарайтесь просто пережить вторники и не делать "резких движений" в этот день.

Скорпион. Неудачным днем для Скорпионов является пятница.

Вы можете завязать ссору на ровном месте и буквально "бросаться" на людей. Помните, что пятница - не ваш день, и не планируйте ничего важного на нее.

Стрелец . У Стрельцов неприятные сюрпризы случаются, как правило, по средам. В этот день они ощущают усталость и могут спровоцировать конфликты с близкими.

Козерог. Самый неудачный день для Козерогов - четверг. Откажитесь от серьезных планов на этот день и постарайтесь не принимать никаких значимых решений, советует астролог.

Водолей. Для Водолеев неудачным является воскресный день.

Перед началом рабочей недели представители этого знака Зодиака становятся раздражительными и даже могут впасть в депрессию.