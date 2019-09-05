Названы самые стильные знаменитости года

Галерея: Актриса Приянка Чопра

Отмечается, что 37-летняя актриса стала первой индианкой, возглавившей этот список. Кроме того, это первый случай в истории издания, когда лидирующую позицию в рейтинге заняли два человека.

Также в рейтинге самых стильных звезд оказались актер Билли Портер, теннисистка Серена Уильямс, поп-исполнительница Дженнифер Лопес, певицы Леди Гага и Селин Дион.

Галерея: Наряды Дженнифер Лопес

Галерея: Леди Гага

Галерея: Стиль Селин Дион