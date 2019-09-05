Чт, 5.09.2019
Даже зверей, которые просидели в клетке долго, их уже в лес не возвращают. Они уже теряют навык, они не выживут там. Виталий Костецкий, приговоренный к пожизненному лишению свободы

Названы самые стильные знаменитости года
Впервые рейтинг возглавили сразу две звезды

Приянка Чопра и Ник Джонас

ФОТО: Craig Barritt/AFP/Scanpix

Индийская актриса и модель Приянка Чопра и ее муж, поп-исполнитель и актер Ник Джонас, стали самыми стильными знаменитостями 2019 года по версии модного журнала People. Об этом сообщается на сайте издания.

 Галерея: Актриса Приянка Чопра

Отмечается, что 37-летняя актриса стала первой индианкой, возглавившей этот список. Кроме того, это первый случай в истории издания, когда лидирующую позицию в рейтинге заняли два человека.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thank you @people 💜 @nickjonas

A post shared by Priyanka Chopra Jonas (@priyankachopra) on

Также в рейтинге самых стильных звезд оказались актер Билли Портер, теннисистка Серена Уильямс, поп-исполнительница Дженнифер Лопес, певицы Леди Гага и Селин Дион.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Billy Porter (@theebillyporter) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Serena Williams (@serenawilliams) on

Галерея: Наряды Дженнифер Лопес

Галерея: Леди Гага

Галерея: Стиль Селин Дион

Напомним, в феврале британское издание Independent признало актера Тимоти Шаламе самым стильным мужчиной Голливуда. Впервые стилисты отметили его модные предпочтения на вручении премии "Золотой глобус". Шаламе появился на церемонии в черной блестящей портупее в стиле БДСМ, которая вскоре стала одним из самых популярных мужских трендов.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ