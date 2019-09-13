На каких женщинах никогда не женятся представители разных знаков Зодиака

Практичность, комфорт и стабильность - главные рычаги давления, которые помогут удержать мужчину-Деву.

Овнам, Стрельцам и Водолеям лучше и не пытаться покорить этого мужчину: он не сможет ни укротить их, ни смириться с их неконтролируемой энергией.

Весы

Спокойные Весы стараются не связываться с женщинами, способными разрушить их внутреннюю гармонию. Эти эстеты ищут безупречную даму, которая умеет поддерживать свою красоту. Весы никогда не свяжут свою жизнь с пессимистичной и бесконечно страдающей женщиной. У их спутницы всегда должно быть отличное настроение, она не должна требовать, выяснять отношения и провоцировать конфликты.

Мужчина-Весы не сможет долго выносить Скорпионов и Рыб.

Скорпион

Скорпион обожает острые ощущения. Если девушка очень быстро идет на контакт, его интерес растворяется.

Представителям данного знака Зодиака нужна непростая спутница, готовая к риску, переменам, бурным скандалам и точно таким же бурным примирениям.

Девы, Козероги, Весы и Близнецы быстро наскучат Скорпиону, и он пойдет навстречу новым, более сильным впечатлениям.

Стрелец

Яркий идеалист Стрелец ищет идеальную спутницу. В поведении, внешности и характере женщины должна быть загадка, чтобы он обратил на нее свое внимание. Скромные и обычные девушки не понравятся Стрельцу. Его спутница должна быть самой лучшей, самой красивой, самой харизматичной, самой мудрой, самой очаровательной и в чем-то непременно уникальной.

Популярностью у мужчин-Стрельцов, как правило, не пользуются дамы, рожденные под созвездием Тельца, Девы и Козерога.

Козерог

Козерог - самый верный, строгий и справедливый мужчина. Именно поэтому

он ищет женщину, которая сможет подарить ему стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Легкомысленные и несерьезные дамы ему не нравятся.

Козерог всегда сторонится непредсказуемых представительниц зодиакального круга, от которых не знаешь чего ожидать.

К ним относятся Близнецы, Лев, Стрелец и Водолей.

Водолей

Свободолюбивый Водолей хочет быть с той, которая не станет лезть в душу, бесконечно требовать внимания и бесцеремонно нарушать его личные границы. Водолей никогда не будет принадлежать женщине без остатка. Ему чужды требовательность и ограничение свободы. Если избранница будет постоянно звонить ему, интересоваться подробностями его жизни, контролировать, то Водолей сбежит от нее.

Такой мужчина никогда не сможет ужиться под одной крышей с женщиной-Раком, женщиной-Девой или женщиной-Рыбами.

Рыбы

Мужчина-Рыбы ищет в женщине поддержку, нежность, романтику и любовь, поэтому ему не подойдет холодная, равнодушная и беспринципная дама. Эгоисток, карьеристок, феминисток этот человек старается не подпускать к себе - он чувствует себя некомфортно в их обществе.

Поэтому Овны, Львицы, Водолеи и Козероги такому романтичному мужчине не подойдут.