На каких женщинах никогда не женятся представители разных знаков Зодиака
Совместимость по знаку Зодиака при верном подходе поможет найти идеального партнера и обойти острые углы в отношениях. А давайте узнаем у звезд, кому не суждено быть вместе.
Известно, что у каждого мужчины есть свой образ идеальной женщины, который во многом определен его созвездием-покровителем. Мы уже не раз писали о том, какие знаки Зодиака идеально совместимы друг с другом. Пришло время обратиться к противоположной теме: а кто из представителей зодиакального круга не подходит друг другу в принципе.
Овен
Овну нравятся все женщины, но он против того, чтобы его брали под контроль. С властной дамой любовь продлится до первой ссоры, что в конце концов закончится разбитым сердцем. Другой тип девушек, которых Овен сторонится, - "вялая роза", не способная на любовь, активность и азарт.
- С Девами, Рыбами и Тельцами Овну не найти свое счастье, поэтому он даже не будет стараться.
Телец
Телец на дух не переносит перемены и не станет мириться с "походными условиями".
Он не обращает внимание на безответственных и взбалмошных женщин, которые бесконечно куда-то спешат, хотят невозможного, бездумно расходуя силы, энергию и деньги.
- Такой мужчина предпочитает держать дистанцию с Водолеями, Стрельцами и Близнецами.
Близнецы
Близнецов легко оттолкнуть равнодушием и замкнутостью. Обычно самые серьезные отношения представителей этого знака Зодиака начинаются с юмора, неформального общения, ненавязчивого флирта. Если женщина не способна поддержать беседу, какой толк ее добиваться? Жажда жизни, легкость, оптимизм, азарт - вот что ценят и ищут Близнецы в своей спутнице. Слишком чопорные дамы, которые живут по шаблону, придерживаясь правил, заставят такого мужчину заскучать.
- Интерес его быстро пропадет, если он начнет отношения с Девой, Тельцом, Скорпионом, Козерогом или Рыбами.
Рак
Рака разочаровывают грубость, равнодушие, драматизм и чрезмерная сдержанность.
Он не станет даже начинать отношения с девушкой, от которой повеет холодностью или, наоборот, повышенной эмоциональностью.
Мужчина-Рак избегает и слишком целеустремленных дам, у которых на первом месте карьера, а не семья.
- По этой причине Раку не построить счастливые отношения с эгоистичной и очень властной женщиной-Овном.
Лев
Огненный Лев хочет видеть рядом с собой обворожительную и шикарную спутницу. Он не замечает тех, кто не следит за собой, ведет себя грубо и не знает, что такое косметика. Льву нужна эффектная женщина, которая станет для него украшением и поможет реализовать лидерские качества.
- Он очень быстро забудет о девушке, которая не заставит его почувствовать себя королем. К таким относятся Раки, Козероги и Девы.
Дева
Мужчина-Дева очень разборчив в выборе партнерши, и завладеть его сердцем непросто.
Представители этого знака Зодиака обожают порядок в любом виде, поэтому их больше привлекают серьезные и семейные женщинаы, нежели эффектные красотки.
Практичность, комфорт и стабильность - главные рычаги давления, которые помогут удержать мужчину-Деву.
- Овнам, Стрельцам и Водолеям лучше и не пытаться покорить этого мужчину: он не сможет ни укротить их, ни смириться с их неконтролируемой энергией.
Весы
Спокойные Весы стараются не связываться с женщинами, способными разрушить их внутреннюю гармонию. Эти эстеты ищут безупречную даму, которая умеет поддерживать свою красоту. Весы никогда не свяжут свою жизнь с пессимистичной и бесконечно страдающей женщиной. У их спутницы всегда должно быть отличное настроение, она не должна требовать, выяснять отношения и провоцировать конфликты.
- Мужчина-Весы не сможет долго выносить Скорпионов и Рыб.
Скорпион
Скорпион обожает острые ощущения. Если девушка очень быстро идет на контакт, его интерес растворяется.
Представителям данного знака Зодиака нужна непростая спутница, готовая к риску, переменам, бурным скандалам и точно таким же бурным примирениям.
- Девы, Козероги, Весы и Близнецы быстро наскучат Скорпиону, и он пойдет навстречу новым, более сильным впечатлениям.
Стрелец
Яркий идеалист Стрелец ищет идеальную спутницу. В поведении, внешности и характере женщины должна быть загадка, чтобы он обратил на нее свое внимание. Скромные и обычные девушки не понравятся Стрельцу. Его спутница должна быть самой лучшей, самой красивой, самой харизматичной, самой мудрой, самой очаровательной и в чем-то непременно уникальной.
- Популярностью у мужчин-Стрельцов, как правило, не пользуются дамы, рожденные под созвездием Тельца, Девы и Козерога.
Козерог
Козерог - самый верный, строгий и справедливый мужчина. Именно поэтому
он ищет женщину, которая сможет подарить ему стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Легкомысленные и несерьезные дамы ему не нравятся.
Козерог всегда сторонится непредсказуемых представительниц зодиакального круга, от которых не знаешь чего ожидать.
К ним относятся Близнецы, Лев, Стрелец и Водолей.
Водолей
Свободолюбивый Водолей хочет быть с той, которая не станет лезть в душу, бесконечно требовать внимания и бесцеремонно нарушать его личные границы. Водолей никогда не будет принадлежать женщине без остатка. Ему чужды требовательность и ограничение свободы. Если избранница будет постоянно звонить ему, интересоваться подробностями его жизни, контролировать, то Водолей сбежит от нее.
Такой мужчина никогда не сможет ужиться под одной крышей с женщиной-Раком, женщиной-Девой или женщиной-Рыбами.
Рыбы
Мужчина-Рыбы ищет в женщине поддержку, нежность, романтику и любовь, поэтому ему не подойдет холодная, равнодушная и беспринципная дама. Эгоисток, карьеристок, феминисток этот человек старается не подпускать к себе - он чувствует себя некомфортно в их обществе.
Поэтому Овны, Львицы, Водолеи и Козероги такому романтичному мужчине не подойдут.
Не стоит забывать, что каждая история любви уникальна. Есть пары, которые счастливы вопреки астрологии. Бывает и так, что влюбленные, которые по всем гороскопам имеют высокую любовную совместимость, не могут ужиться вместе. В любви нет однозначного ответа — важно лишь любить партнера, отбросив все предрассудки прочь.