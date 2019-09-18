Павел Глоба назвал 4 знака Зодиака, которые разбогатеют до конца 2019 года
Известный российский астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, представители которых еще в этом году могут рассчитывать на финансовый успех. Однако коснется это только тех, кто готов поверить звездам и приложить к этому усилия.
Телец
Первыми разбогатевшими в ближайшее время могут стать Тельцы. К концу года у представителей этого знака Зодиака внезапно разрешатся многие материальные проблемы.
А поможет им в этом интуиция: Тельцы выгодно вложат свои деньги и уже в декабре могут рассчитывать на совершение долгожданной дорогостоящей покупки.
Лев
Львам в отличие от Тельцов придется изрядно потрудиться, чтобы наметившиеся улучшения в финансовом положении произошли. Но если постараться прямо сейчас, то уже в текущем сентябре Львов ждут приятные перемены в денежном выражении.
Стрелец
Третьими счастливчиками станут Стрельцы. Представители этого знака зодиакального круга не просто смогут в скором времени найти новую работу, но и встретят человека, который способен подкинуть средств в сложной ситуации. Однако астролог предупреждает, что
Стрельцам надо избегать необдуманных решений и тщательно продумывать свои действия. Только так можно будет добиться успеха в кратчайшие сроки и в любом деле.
Рыбы
Замыкают список счастливчиков Рыбы, для которых окончание года принесет финансовые блага. Чтобы обогатиться, по словам Павла Глобы, им нужно грамотно расставить приоритеты. Кроме того, не стоит тратить силы на бесполезные дела. А еще до того, как закончится календарный год, Рыб ждет сюрпприз от звезд, поэтому им надо готовиться к тому, что жизнь может буквально перевернуться с ног на голову - перемены в судьбе грядут кардинальные.