Нетрезвые амиши катались на повозке и сбежали от полиции

Сотрудник бюро шерифа заметил подозрительную повозку утром 15 сентября.

Когда он попытался остановить повозку, чтобы поговорить с находящимися там о вождении в состоянии алкогольного опьянения, оба мужчины выпрыгнули из повозки и убежали в расположенный рядом лес.

В свою очередь запряженная лошадь продолжила путь. Сотрудник бюро шерифа догнал ее.

Временно лошадь была передана местному крестьянину, у которого она останется до тех пор, пока не объявятся ее владельцы.

Обоим амишам могут предъявить обвинение в неподчинении требованиям стража порядка.