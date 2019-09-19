Чт, 19.09.2019
В жизни каждого "сталкера" приходит время, когда одни места уже исследованы, другие человек боится исследовать, а третьи - места, которые просто сложно найти. Тогда приходит ощущение - мое время в этом деле подошло к концу. Янис, "сталкер" из Латвии (имя изменено)

Нетрезвые амиши катались на повозке и сбежали от полиции

ФОТО: Reuters/ScanPix

С непростым случаем столкнулось бюро шерифа штата Огайо - при повседневном патрулировании в сообществе амишей, полицейские заметили повозку, в которой громыхала музыка, а на крыше виднелась упаковка пива, сообщает CNN. 

Сотрудник бюро шерифа заметил подозрительную повозку утром 15 сентября.

Когда он попытался остановить повозку, чтобы поговорить с находящимися там о вождении в состоянии алкогольного опьянения, оба мужчины выпрыгнули из повозки и убежали в расположенный рядом лес.

В свою очередь запряженная лошадь продолжила путь. Сотрудник бюро шерифа догнал ее.

Временно лошадь была передана местному крестьянину, у которого она останется до тех пор, пока не объявятся ее владельцы.

Обоим амишам могут предъявить обвинение в неподчинении требованиям стража порядка.

Бюро шерифа отмечает, что управление повозкой в состоянии алкогольного опьянения - нарушение, даже несмотря на то, что для этого не требуется особого разрешения.

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