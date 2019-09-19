Нетрезвые амиши катались на повозке и сбежали от полиции

С непростым случаем столкнулось бюро шерифа штата Огайо - при повседневном патрулировании в сообществе амишей, полицейские заметили повозку, в которой громыхала музыка, а на крыше виднелась упаковка пива, сообщает CNN.
Сотрудник бюро шерифа заметил подозрительную повозку утром 15 сентября.
Когда он попытался остановить повозку, чтобы поговорить с находящимися там о вождении в состоянии алкогольного опьянения, оба мужчины выпрыгнули из повозки и убежали в расположенный рядом лес.
В свою очередь запряженная лошадь продолжила путь. Сотрудник бюро шерифа догнал ее.
Временно лошадь была передана местному крестьянину, у которого она останется до тех пор, пока не объявятся ее владельцы.
Обоим амишам могут предъявить обвинение в неподчинении требованиям стража порядка.
Бюро шерифа отмечает, что управление повозкой в состоянии алкогольного опьянения - нарушение, даже несмотря на то, что для этого не требуется особого разрешения.