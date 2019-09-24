Вт, 24.09.2019
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Фееричный выход! Лопес завершила показ Versace в еще более голой версии легендарного платья
Этому наряду 20 лет!

ФОТО: SIPA/Scanpix

Неделю моды в Милане завершило яркое дефиле Versace, в завершение которого на подиум вышла сама Дженнифер Лопес в "ремейке" откровенного платья бренда, в котором она произвела фурор еще 20 лет назад. Аплодируем модному шедевру и, конечно, Джей Ло с ее фантастическими формами!

50-летняя Дженнифер Лопес восхитила зрителей показа новой коллекции итальянского модельера Донателлы Версаче. Звезда прошлась по подиуму в измененной версии культового полупрозрачного зеленого платья от Versace. Наряд стал еще более открытым и эффектным, чем почти 20 лет назад на "Грэмми", и Лопес аплодировали стоя.

ФОТО: Pixelformula/SIPA / Pixelformula/SIPA

ФОТО: Pixelformula/SIPA / Pixelformula/SIPA

ФОТО: Pixelformula/SIPA / Pixelformula/SIPA

ФОТО: Pixelformula/SIPA / Pixelformula/SIPA

ФОТО: Pixelformula/SIPA / Pixelformula/SIPA

ФОТО: Pixelformula/SIPA / Pixelformula/SIPA

Больше фото смотрите в нашей галерее!

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