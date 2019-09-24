Фееричный выход! Лопес завершила показ Versace в еще более голой версии легендарного платья

Неделю моды в Милане завершило яркое дефиле Versace, в завершение которого на подиум вышла сама Дженнифер Лопес в "ремейке" откровенного платья бренда, в котором она произвела фурор еще 20 лет назад. Аплодируем модному шедевру и, конечно, Джей Ло с ее фантастическими формами!