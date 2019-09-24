Шоу Александра Васильева "Алхимия моды. Иконы стиля" в Риге переносится
По причинам, находящимся вне круга ответственности организатора, шоу Александра Васильева «АЛХИМИЯ МОДЫ. Иконы стиля», которое должно было состояться в Доме конгрессов 29 сентября, переносится на 25 октября.
Все приобретенные билеты являются действительными с сохранением мест.
В случае, если нет возможности посетить шоу 25 октября, можно вернуть деньги за билеты в полном объеме.
Для этого необходимо заполнить заявку, скачав ее по ссылке: http://www.bilesuserviss.lv/…/Bilesu_atgriesanas_akts%284%2…
и отправить ее в электронном виде на info@bilesuserviss.lv.
Организаторы приносят извинения за предоставленные неудобства и надеются на встречу в октябре.
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