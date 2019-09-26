5 знаков Зодиака, которым повезет в октябре 2019 года
Астрологи составили прогноз на следующий месяц и, проанализировав расположение планет, которые по-разному влияют на людей, рожденных под определенным созвездием, выделили знаки Зодиака, представители которых смогут преуспеть в октябре 2019 года.
Планеты не стоят на месте, и каждый человек ощущает их влияние на определенные сферы жизни.
Второй месяц осени астрологи называют временем прорыва, когда многие представители зодиакального круга смогут что-то изменить в жизни и добиться успеха.
К кому же будут благосклонны звезды и планеты в октябре, дав тем самым возможность достичь поставленных целей и обрести счастье?
Телец
Тельцам в октябре стоит настроиться на работу и активное участие во всех сферах жизни. Второй месяц осени принесет им удачу.
Астрологи рекомендуют не бояться трудностей, а также спланировать дела заранее, чтобы не столкнуться с переутомлением и недомоганиями.
В октябре Тельцы смогут поправить свое материальное положение, если не побоятся нововведений, а также забыть об одиночестве.
В конце месяца везды подарят счастье одиноким представителям данного знака, а значит - нужно внимательно отнестись к приметам приближающейся любви.
Дева
Октябрь принесет Девам удачу в делах, связанных с финансами. Астрологи рекомендуют им не отказываться от поступающих предложений, ведь за каждым из них может скрываться успех и процветание. Однако с осторожностью следует отнестись к предложениям по кредитам: брать их в этом месяце не стоит. Также в октябре лучше не одалживать никому деньги, чтобы потом не столкнуться с трудностью возврата долгов.
Позитивный настрой и нацеленность на превосходный результат помогут Девам справиться с любыми сложностями и обрести счастье.
Скорпион
Скорпионов ждут перемены, которые начнутся уже с первых дней октября. Им важно выбрать верное направление, чтобы достичь успеха. Повезет представителям данного знака как в личной жизни, так и в деловой сфере, но для этого нельзя сидеть сложа руки.
Достичь новых высот на работе помогут накопленные знания и навыки, а также осторожность, благодаря которой получится избежать промахов.
Водолей
У Водолеев в октябре откроется второе дыхание, что позволит им вовремя завершить дела и начать нечто грандиозное. Удачу в деловой сфере принесут настойчивость, уверенность и самостоятельность.
Представители данного знака смогут разобраться с тем, в каком направлении им нужно двигаться, чтобы достичь успеха.
Получится у Водолеев наладить отношения и в семье, если они смогут отказаться от никому не нужных конфликтов в пользу компромиссных решений.
Близнецы
Близнецам астрологи рекомендуют развивать таланты, которые помогут достичь новых вершин в деловой среде. Второй месяц осени подарит множество возможностей, от которых не стоит отказываться. Кроме того, в октябре Близнецы смогут воплотить в жизнь заветную мечту, которая долгое время казалась несбыточной.
- И помните: каждый человек может изменить свою жизнь к лучшему и избежать осенней хандры, если научится позитивному мышлению и не станет зацикливаться на мелких неурядицах. Поднять настроение в пасмурную погоду помогут любимое хобби, встречи с друзьями или иные увлечениям, которые скрасят ваш досуг.