5 знаков Зодиака, которым повезет в октябре 2019 года

Планеты не стоят на месте, и каждый человек ощущает их влияние на определенные сферы жизни.

Второй месяц осени астрологи называют временем прорыва, когда многие представители зодиакального круга смогут что-то изменить в жизни и добиться успеха.

К кому же будут благосклонны звезды и планеты в октябре, дав тем самым возможность достичь поставленных целей и обрести счастье?

Телец

Тельцам в октябре стоит настроиться на работу и активное участие во всех сферах жизни. Второй месяц осени принесет им удачу.

Астрологи рекомендуют не бояться трудностей, а также спланировать дела заранее, чтобы не столкнуться с переутомлением и недомоганиями.

В октябре Тельцы смогут поправить свое материальное положение, если не побоятся нововведений, а также забыть об одиночестве.

В конце месяца везды подарят счастье одиноким представителям данного знака, а значит - нужно внимательно отнестись к приметам приближающейся любви.

Дева

Октябрь принесет Девам удачу в делах, связанных с финансами. Астрологи рекомендуют им не отказываться от поступающих предложений, ведь за каждым из них может скрываться успех и процветание. Однако с осторожностью следует отнестись к предложениям по кредитам: брать их в этом месяце не стоит. Также в октябре лучше не одалживать никому деньги, чтобы потом не столкнуться с трудностью возврата долгов.

Позитивный настрой и нацеленность на превосходный результат помогут Девам справиться с любыми сложностями и обрести счастье.

Скорпион

Скорпионов ждут перемены, которые начнутся уже с первых дней октября. Им важно выбрать верное направление, чтобы достичь успеха. Повезет представителям данного знака как в личной жизни, так и в деловой сфере, но для этого нельзя сидеть сложа руки.

Достичь новых высот на работе помогут накопленные знания и навыки, а также осторожность, благодаря которой получится избежать промахов.

Водолей

У Водолеев в октябре откроется второе дыхание, что позволит им вовремя завершить дела и начать нечто грандиозное. Удачу в деловой сфере принесут настойчивость, уверенность и самостоятельность.

Представители данного знака смогут разобраться с тем, в каком направлении им нужно двигаться, чтобы достичь успеха.

Получится у Водолеев наладить отношения и в семье, если они смогут отказаться от никому не нужных конфликтов в пользу компромиссных решений.

Близнецы

Близнецам астрологи рекомендуют развивать таланты, которые помогут достичь новых вершин в деловой среде. Второй месяц осени подарит множество возможностей, от которых не стоит отказываться. Кроме того, в октябре Близнецы смогут воплотить в жизнь заветную мечту, которая долгое время казалась несбыточной.