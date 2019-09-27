Количество билетов на концерт Behemoth и Zeal&Ardor сокращается

В четверг, 3 октября, в концертном зале Palladium выступят легендарыне звезды блэк-метала Behemoth и уникальный музыкальный проект Zeal&Ardor. Количество доступных билетов стремительно сокращается.
Это обусловлено уникальным составом концерта. Во-первых, на разогреву несколько отличных команд - польская death metal группа In Twilight`s Embrace и норвежцы Whoredom Rife. Во-вторых, в туре принимает участие швейцарская музыкальная сенсация Zeal&Ardor. Группа виртуозно умеет сочетать несочетаемое и объединить абсолютно чужие друг другу жанры.
Лидер коллектива Мануэль Ганье старается добиться "музыкального динамита", поэтому он смешивает кусочки блэк-метала, элементы джаза, волны шугейза, блюзовое звучания, госпел и отборные гранджевые риффы.
В композициях ощущается влияние таких артистов, как Mayhem, Burzum, Darkthrone, Wendy Carlos, и Tom Waits, а также ню-металлических групп Deftones и Limp Bizkit.
Если говорить о Behemoth, то в Ригу коллектив привезет свой одиннадцатый студийный альбом I Loved You at Your Darkest, который вышел в октября прошлого года.
В рамках мини-турне Ecclesia Diabolica Baltica группа Behemoth” даст концерты не только в странах Балтии, но и в родной Польше.
"Ecclesia Diabolica Baltica – это наше самое большое шоу, где мы удивим сценографией и новой программой. Вместе с нами будет также хорошая компания. Не пропусти! Приходи и присоединись!", - приглашает лидер группы Адам Дарский (Nergal).
Behemoth основан в 1991 году в Польше в городе Гданьске.
Свою узнаваемость коллектив приобрел благодаря альбомам Demigod (2004), The Apostasy (2007) и Evangelion (2009), но музыкальные критики высоко оценили их работу 2014 года The Satanist, за которую Behemoth получил не только больше всего наград, но также приз от издания Metal Hammer.
В Латвию группа возвращается после 14-летнего перерыва – предыдущий концерт Behemoth проходил в легендарном клубе Salamandra.
Начало концерта в 18:30. Билеты можно приобрести на странице ticketshop.lv.