Пт, 27.09.2019
Прошло почти 30 лет, а мы так и не способны бегло разговаривать на английском языке. Возможно, в ближайшие 20 лет, когда сменятся поколения, появятся люди, которые смогут в командировках работать профессионально. Айя Страутмане, эксперт по деловому этикету о провале Петравичи

Количество билетов на концерт Behemoth и Zeal&Ardor сокращается

Behemoth

ФОТО: Пресс-фото

В четверг, 3 октября, в концертном зале Palladium выступят легендарыне звезды блэк-метала Behemoth и уникальный музыкальный проект Zeal&Ardor. Количество доступных билетов стремительно сокращается.

Это обусловлено уникальным составом концерта. Во-первых, на разогреву несколько отличных команд - польская death metal группа In Twilight`s Embrace и норвежцы Whoredom Rife.  Во-вторых, в туре принимает участие швейцарская музыкальная сенсация Zeal&Ardor. Группа виртуозно умеет сочетать несочетаемое и объединить абсолютно чужие друг другу жанры.

Лидер коллектива Мануэль Ганье старается добиться "музыкального динамита", поэтому он смешивает кусочки блэк-метала, элементы джаза, волны шугейза, блюзовое звучания, госпел и отборные гранджевые риффы.

В композициях ощущается влияние таких артистов, как Mayhem, Burzum, Darkthrone, Wendy Carlos, и Tom Waits, а также ню-металлических групп Deftones и Limp Bizkit.

Если говорить о Behemoth, то в Ригу коллектив привезет свой одиннадцатый студийный альбом I Loved You at Your Darkest, который вышел в октября прошлого года.

Zeal&Ardor

ФОТО: Пресс-фото

В рамках мини-турне Ecclesia Diabolica Baltica группа Behemoth” даст концерты не только в странах Балтии, но и в родной Польше.

"Ecclesia Diabolica Baltica – это наше самое большое шоу, где мы удивим сценографией и новой программой. Вместе с нами будет также хорошая компания. Не пропусти! Приходи и присоединись!", - приглашает лидер группы Адам Дарский (Nergal).

Behemoth основан в 1991 году в Польше в городе Гданьске.

Свою узнаваемость коллектив приобрел благодаря альбомам Demigod (2004), The Apostasy (2007) и Evangelion (2009), но музыкальные критики высоко оценили их работу 2014 года The Satanist, за которую  Behemoth получил не только больше всего наград, но также приз от издания Metal Hammer.

В Латвию группа возвращается после 14-летнего перерыва – предыдущий концерт Behemoth проходил в легендарном клубе Salamandra.

Начало концерта в 18:30. Билеты можно приобрести на странице ticketshop.lv.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ