Количество билетов на концерт Behemoth и Zeal&Ardor сокращается

Это обусловлено уникальным составом концерта. Во-первых, на разогреву несколько отличных команд - польская death metal группа In Twilight`s Embrace и норвежцы Whoredom Rife. Во-вторых, в туре принимает участие швейцарская музыкальная сенсация Zeal&Ardor. Группа виртуозно умеет сочетать несочетаемое и объединить абсолютно чужие друг другу жанры.

Лидер коллектива Мануэль Ганье старается добиться "музыкального динамита", поэтому он смешивает кусочки блэк-метала, элементы джаза, волны шугейза, блюзовое звучания, госпел и отборные гранджевые риффы.

В композициях ощущается влияние таких артистов, как Mayhem, Burzum, Darkthrone, Wendy Carlos, и Tom Waits, а также ню-металлических групп Deftones и Limp Bizkit.

Если говорить о Behemoth, то в Ригу коллектив привезет свой одиннадцатый студийный альбом I Loved You at Your Darkest, который вышел в октября прошлого года.

Zeal&Ardor ФОТО: Пресс-фото

В рамках мини-турне Ecclesia Diabolica Baltica группа Behemoth” даст концерты не только в странах Балтии, но и в родной Польше.

"Ecclesia Diabolica Baltica – это наше самое большое шоу, где мы удивим сценографией и новой программой. Вместе с нами будет также хорошая компания. Не пропусти! Приходи и присоединись!", - приглашает лидер группы Адам Дарский (Nergal).

Behemoth основан в 1991 году в Польше в городе Гданьске.

Свою узнаваемость коллектив приобрел благодаря альбомам Demigod (2004), The Apostasy (2007) и Evangelion (2009), но музыкальные критики высоко оценили их работу 2014 года The Satanist, за которую Behemoth получил не только больше всего наград, но также приз от издания Metal Hammer.

В Латвию группа возвращается после 14-летнего перерыва – предыдущий концерт Behemoth проходил в легендарном клубе Salamandra.