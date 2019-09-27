Под Добеле школьник выбил своей однокласснице зубы: привлечена полиция

Учительница математики Рина рассказала, что конфликт произошел незадолго до начала урока. Мальчик-агрессор Ник шел впереди педагога. Он зашел вклас, закрыл за собой дверь и в тот момент, когда преподавательница зашла в класс, раздался удар.

"Я зашла именно тогда, когда он ударил девочку в лицо. Он попал именно по губам, в результате чего повреждены три зуба", - рассказала Рина.

Мальчик заявил, что драку начала пострадавшая девочка - якобы, Ник случайно задел ее пенал и одноклассница его толкнула. Однако, внучка учительницы, которая также учится в этом классе, рассказала другую версию произошедшего. По ее словам, Ник спровоцировал одноклассницу.

Учителя также рассказали, что это не первый случай агрессии мальчика в отношении одноклассников. Как отмечают педагоги, Ник ведет себя агрессивно, потому что его не принимают одноклассники.

Мама мальчика самостоятельно воспитывает по крайней мере десять детей. Учиться в основной школе Гардене Ник начал в пятом классе.

Руководство школы пыталось способствовать друже среди одноклассников, организовавывать общие мероприятия, а также проводить индивидуальные беседы с родителями. К сожалению, это не помогло.

После жестокого конфликта было принято решение исключить Ника из учебного заведения. На данный момент неизвестно, где он продолжит обучение. Между тем теперь уже бывшая классная руководительница мальчика беспокоится, что и в другой школе у Ника могут возникнуть трудности с поведением. Она рассказала, что мальчик обычно не показывает чувства вины, а скорее чувствует гордость за содеянное.